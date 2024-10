MC Binn prepara surpresa romântica e se declara à namorada

MC Binn, ex-participante do BBB 24, usou suas redes sociais para se declarar à namorada, Ana Laura Marques. A tatuadora conquistou o coração do funkeiro, que celebrou o marco de cinco meses de namoro. Ele destacou que o relacionamento trouxe uma felicidade sem precedentes em sua vida.

O cantor aproveitou o momento para compartilhar sua alegria com os seguidores. "Já acordei minha princesa com uma cesta de café na cama", revelou o artista, ressaltando seu lado romântico. Ele ainda afirmou que gosta de surpreender Ana Laura com gestos simples, mas cheios de carinho.

MC Binn enfatizou a parceria do casal, elogiando a cumplicidade que tem com Ana Laura. Ele contou que, mesmo em momentos de descontração, como ao assistir a um filme juntos, sente-se conectado à tatuadora. "Ela é minha parceira até para dormir na hora do filme", brincou o funkeiro.

Sem esconder a intensidade do sentimento, MC Binn declarou que não esperava que tudo acontecesse tão rápido. "Não estava com o coração preparado, mas me entreguei a um sentimento verdadeiro", afirmou o cantor, reforçando o quanto o relacionamento trouxe novidades positivas para sua vida.

