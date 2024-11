Isis Valverde abre o jogo sobre afastamento das novelas após saída da Globo

Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, a atriz foi sincera sobre as possibilidades de retornar à TV aberta com uma nova personagem em breve - (crédito: Reprodução/Instagram/@isisvalverde)





Isis Valverde, que está longe das novelas há cerca de três anos, abriu o jogo sobre seu afastamento das telinhas, embalado pelo fim do contrato fixo que possuía dentro da Globo durante 17 anos, e foi encerrado em 2022.

Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, a atriz foi sincera sobre as possibilidades de retornar à TV aberta com uma nova personagem em breve. "É o lugar de onde eu vim. Sempre vou ter um carinho enorme pela Globo e pela TV aberta, e pelos meus parceiros de anos, são 17 anos. É porque eu realmente tive outras proposta e fui indo e acabou que não deu tempo", disse.

Longe das novelas desde Amor de Mãe (2019), Isis Valverde não escondeu sua gratidão pelas oportunidades adquiridas na emissora carioca. "Mas está sempre de portas abertas, eu amo trabalhar lá [na Globo], as equipes", acrescentou. "Aprendi muito, sou o que sou porque passei por lá. Então, assim só gratidão", finalizou a noiva do empresário Marcus Buaiz.

A atriz estreou nas telinhas como a protagonista do remake da novela Sinhá Moça (2006) – que, inclusive, esteve em reprise no Viva ao longo deste ano. Posteriormente, ela emplacou diversos outros papéis em novelas de sucesso como Caminho das índias (2009), Ti Ti Ti (2010), Avenida Brasil (2012) e A Força do Querer (2017).

