Polícia prende suspeitos de envolvimento na morte de Liam Payne; 2 eram funcionários de hotel

A polícia encontrou bebida alcoólica e medicamentos para doenças psicológicas no quarto do ex-integrante da banda One Direction - (crédito: Redes Sociais)

A polícia argentina prendeu três suspeitos de envolvimento na morte do cantor Liam Payne. O jornal americano ABC News divulgou que dois dos suspeitos eram funcionários do hotel em que ele estava hospedado. Estes funcionários estão sendo acusados de terem fornecido drogas a ele.

Um exame toxicológico identificou que o organismo de Payne apresentava crack, cocaína e outras drogas. Durante a investigação no quarto do hotel, a polícia encontrou bebida alcoólica e medicamentos para doenças psicológicas, como clonazepam.

De acordo com a autópsia, a morte do cantor se deu em decorrência de politraumatismos e hemorragia interna e externa, após ele ter caído de uma varanda do terceiro andar do hotel Casa Sur, em Buenos Aires.

*Estagiária sob supervisão Ronayre Nunes