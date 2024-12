Relembre os cantores nacionais que anunciaram pausas na carreira em 2024

Nesta segunda-feira (9/12), a dupla Jorge e Mateus anunciou que fará uma pausa na carreira após o término da próxima turnê. Além dos sertanejos, outros artistas pausaram suas carreiras em 2024. Relembre quem foi:

Leia mais: Veja os artistas mais escutados em Brasília no Spotify em 2024

Wesley Safadão, no início de setembro, interrompeu, segundo a assessoria de imprensa do cantor, apresentações por fortes crises de ansiedade. Em uma performance em Natal, Rio Grande do Norte, alguns dias antes do anúncio da interrupção das apresentações, Safadão afirmou não ter dormido direito por cerca de três dias. Após o retorno do artista, sua agenda de shows, conforme ele contou nas redes sociais, sairá de uma média de 250 por ano para 50.

Leia mais: Mariah Carey vai fazer o show de abertura dos jogos de Natal da NFL

A agenda de shows de Zé Neto e Cristiano foi interrompida no final de agosto devido a um tratamento contra depressão e síndrome do pânico de Zé Neto. A previsão inicial era de que o afastamento seria de 90 dias, mas durou 113, com o retorno dos cantores no início de dezembro. Os músicos se apresentarão em 2025 com uma rotina reduzida de shows: de uma média de 30 por mês para 12.

Leia mais: Racionais Mc's ganha exposição em Museu das Favelas, em São Paulo

Linn da Quebrada, por meio de um comunicado de sua equipe nas redes sociais, irá se afastar dos holofotes para tratar sua depressão. Depois disso, a cantora e ex-BBB foi internada, recebendo alta em setembro. Apesar da melhora em sua saúde, ela não deu previsão sobre o retorno para carreira artística.

Leia mais: Nando Reis se apresenta em Brasília nesta sexta-feira

Em junho, Sandy fez um show em que divulgou que este seria o último por um tempo indeterminado. Embora a cantora esteja de hiato dos palcos, anunciou que irá assumir uma série musical no Multishow.