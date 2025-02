Sheila Mello brilha como musa de bateria em Santos: "Que honra"

Sheila Mello fez um desfile memorável no Carnaval de Santos, no último domingo (23), mostrando sua energia e presença como musa de bateria da União Imperial. A ex-dançarina do É o Tchan levou para a Passarela Dráuzio da Cruz a deusa nórdica Freya, personagem escolhida como parte do samba-enredo da agremiação. A figura mitológica, que representa amor, beleza, fertilidade e guerra, ganhou vida com a performance vibrante de Sheila, encantando o público presente.

Em suas redes sociais, Sheila expressou sua felicidade pela participação, destacando a honra de desfilar com a União Imperial. "Que honra ter desfilado com a @uniaoimperialoficial como musa da bateria! Ainda quero compartilhar mais momentos com vocês desse desfile, mas por hora, fiquem com Freya na avenida!" escreveu a musa, deixando claro o carinho pelo momento vivido.













A União Imperial, integrante do Grupo Especial das escolas de samba de Santos, trouxe como enredo "A verde e rosa conta: A Magia dos Campeões de Bilheteira". Com mais de 1.500 componentes, a escola se destacou pelo brilho de seus carros alegóricos e fantasias, que deram vida à história de grandes sucessos cinematográficos. Entre alas e carros, o desfile fez uma verdadeira homenagem ao cinema e à magia das produções bilionárias.

Com Sheila Mello à frente da bateria, o desfile se tornou ainda mais impactante, destacando o talento e o carisma da musa. A União Imperial, mais uma vez, mostrou seu compromisso com a grandiosidade e o espetáculo, emocionando o público com um enredo cheio de criatividade e energia. O desfile de Sheila como Freya ficará marcado como um dos momentos mais especiais do Carnaval de Santos.

