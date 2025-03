Companhias de arte têm programação especial para o Mês das Mulheres

Em março, a Agrupação Teatral Amaca (ATA), a Cia Os Buritis e a Cia Dança Pequena se unem para uma programação especial para o Mês das Mulheres, através de espetáculos e atividades em homenagem às mulheres.

Leia também: Milton Nascimento é diagnosticado com Parkinson, diz filho



O grupo ATA se apresenta de 13 a 16 e 20 a 23 de março com o espetáculo Se Eu Fosse Eu — Clarices, no Espaço Cultural Renato Russo. Com direção e encenação de Camila Guerra, Juliana Drummond e Rosanna Viegas, a peça traz à cena não apenas a celebração da obra e vida de Clarice Lispector, mas também convida o público a se aprofundar no universo feminino, explorando suas nuances e contradições.

Leia também: Filme candango 'Casebre' estreia no Cine Brasília



A peça tem inspiração nos contos O Ovo e a Galinha, Perdoando Deus e Miss Algrave, de Lispector, que exploram questões femininas como maternidade, desejo, opressão e assédio. Os ingressos estão à venda pelo Sympla, a partir de R$ 40, e o espetáculo não é recomendado para menores de 18 anos.

Leia também: Leandro Hassum está de volta aos cinemas com 'Uma advogada brilhante'



A Cia Os Buritis também vai promover o curso Corpo, Movimento e o Ritmo Visual, em 18 de março, das 19h às 22h, na Sala Multiuso do Espaço Cultural Renato Russo, com objetivo discutir e apresentar o conceito de ritmo a partir da língua de sinais por uma perspectiva baseada na visualidade, movimentos e expressões do corpo. A oficina tem como público alvo deficientes auditivos, fluentes em libras e interessados nas possibilidades corporais. Com inscrições gratuitas pelo e-mail incricoesoficinadds@gmail.com, é necessário enviar o nome completo e mini-currículo do participante.

Leia também: Noiva de cantor de rock morre ao cair de cruzeiro após briga de casal



A atriz, bailarina, diretora e uma das fundadoras da ATA, Camila Guerra, também apresenta o solo Pedra(P)Árida pela Cia Dança Pequena, da qual faz parte. O monólogo de dança-teatro-performance tem sessões marcadas de 28 a 30 de março, às 20h, sexta e sábado, e às 19h no domingo, no Teatro Paulo Gracindo do SESC Gama. Já de 4 a 6 de abril, nos mesmos horários, na Sala Yara Amaral do Sesi Taguatinga, as entradas são gratuitas.

Leia também: Laíla de todos os santos: o enredo que garantiu 15º título da Beija-flor



Com direção de Édi Oliveira e realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, Pedra(P)Árida retrata a violência física e psicológica vivida por mulheres em todos os tempos. Inspirada no livro Syngué Sabouer, do escritor franco-afegão Atiq Rahimi, e no filme Pedra da Paciência, a peça encena a vivência de uma mulher em situações de opressão, destacando a ancestralidade e as lutas que permeiam o “ser mulher” no mundo.

Se Eu Fosse Eu - Clarices

De 13 a 16 e 20 a 23 de março. Quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h. No Espaço Cultural Renato Russo - 508 Sul. Ingressos na Sympla, a partir de R$ 40. Não recomendado para menores de 18 anos.

Oficina Corpo, Movimento e o Ritmo Visual

Em 18 de março, das 19h às 22h, na Sala Multiuso do Espaço Cultural Renato Russo. Com inscrições gratuitas pelo e-mail incricoesoficinadds@gmail.com.

Pedra(P)Árida

De 28 a 30 de março no Teatro Paulo Gracindo do Sesc Gama – SIND QD 1. De 4 a 6 de abril, na Sala Yara Amaral do Sesi Taguatinga - QNF 24, Taguatinga Norte. De sexta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h. Entrada gratuita.