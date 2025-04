'Rodoviária do Samba' lança álbum para comemorar os 18 anos do projeto

O projeto Rodoviária do Samba lançou, nesta segunda-feira (14/4), o álbum Rodoviária do Samba, Primeira Parada, disco feito por artistas e produtores do DF par celebrar os 18 anos do projeto. Todo dia do samba (2 de dezembro), o grupo leva uma roda de samba para a Rodoviária e procura exaltar uma cultura que vem ganhando cada vez mais força no Distrito Federal.

O álbum contém nove faixas, dentre elas sete novas composições inspiradas na cultura e religiosidade africanas, além de uma denúncia da desigualdade social. As gravações têm direção geral feita pela cantora Cris Pereira, produção de Tâmara Jacinto, direção artística de Breno Alves e direção musical de Juninho Alvarenga.

Em nota de divulgação, Cris Pereira diz que o álbum dá destaque à participação das mulheres sambistas. “Por isso assinam desde a direção geral do projeto, à parte significativa do elenco de compositores, além de serem as intérpretes e instrumentistas”, explica. A produção também tem inspiração no movimento Sementes de Brasília que, nas décadas de 1980 e 1990, gravou quatro discos com registros dos pioneiros do samba da cidade.

O projeto é uma realização das produtoras Encanteria, Onã Produções e Produção Criola, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do GDF, e está disponível em todas as plataformas digitais.