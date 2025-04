Ex-diretor da Rockstar diz que "GTA VI não precisa de um segundo trailer"

Com mais de um ano de lançamento do primeiro trailer de GTA VI, os fãs da Rockstar estão ansiosos e criando diversas teorias para tentar desvendar quando a próxima prévia do jogo pode chegar. O problema é que pelo comportamento da empresa, um novo trailer não deve ser lançado tão cedo. E não é só isso, aparentemente também não há distribuição, nem divulgação de qualquer peça de marketing além das já divulgadas em 2023.

Em meio a um misto de esperança e ansiedade dos jogadores por uma segunda prévia de como será o mais novo jogo da Rockstar, um ex-funcionário da empresa disse que GTA VI não precisa de mais um trailer. O ex-diretor da Rockstar North, Obbe Vermeij relembrou através do seu X do lançamento de GTA IV e seu trabalho dentro do estúdio até finalmente o jogo estar disponível.

Also:

If it was my call I wouldn’t release any additional trailers.

There is more than enough hype around VI and the element of surprise is going to make the release only bigger as an event. — Obbe Vermeij (@ObbeVermeij) April 29, 2025

Em meio ao post, Obbe apontou que se estivesse no comando jamais soltaria um segundo trailer: “Se dependesse de mim, eu não lançaria nenhum trailer adicional. Há muito entusiasmo em torno do VI e o elemento surpresa fará com que o lançamento seja um evento ainda maior ", comentou.

O primeiro trailer no canal oficial da Rockstar já acumula mais de 250 milhões de visualizações no YouTube. GTA VI terá dois protagonistas, o casal Lúcia e Jason, o jogo será ambientado no estado de Leonida, que é uma paródia da Flórida, nos EUA. Ao final da prévia, a Rockstar prometeu que o jogo chegaria ainda em 2025 e desde então não anunciou nenhum adiamento, muito menos uma data de lançamento para o jogo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A previsão é que GTA VI chegue para PlayStation 5 e Xbox Series X|S em algum momento de 2025.