Projeto Cultura Vivia leva oficinas de dança e artes a Sobradinho

A partir desta segunda-feira (5/5), o projeto Cultura Viva — Arte e Expressão chega à escola CEF 04, em Sobradinho II. O projeto, concebido pelo Instituto Tocar, atenderá cerca de 90 estudantes com oficinas gratuitas que buscam desenvolver a arte e a cultura de crianças e adolescentes, além de estimular a criatividade e o talento dos beneficiados.

Em 2024, o projeto alcançou 450 estudantes em cinco escolas públicas do Distrito Federal e promoveu oficinas de Dança e Movimento, Customização de Roupas e Acessórios e Expressão Visual. Em entrevista, Ken Araújo, gestor do projeto, diz: “No início, as crianças estavam muito travadas, mas, com o tempo, eles se sentem à vontade e despertam seu senso de criatividade”.

Com a chegada ao CEF 04 de Sobradinho, a expectativa é concluir o projeto Cultura Viva com excelência. “Essa escola fecha um ciclo, mas abre novas possibilidades para novos ciclos do projeto”, diz Ken. O Cultura Viva é uma realização do Instituto Tocar, em parceria com o Ministério da Cultura, através do Programa Olhos D’Água, com apoio do Fundo Nacional de Cultura.



Serviço

Projeto Cultura viva - Arte e Expressão

No dia 5 de maio no CEF04 do Sobredinho II para os estudantes interessaos. Gratuito e livre para todas as idades.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel