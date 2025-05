Projeto 'Uma mulher é uma mulher' vai recolher histórias de habitantes do DF

Da esquerda para a direita Thaís Holanda, Waléria Gregoria e Didi Colado, as artistas por trás do projeto - (crédito: Arquivo)

Estão abertas as inscrições para o projeto Uma Mulher é Uma Mulher, exposição artística urbana que vai reunir obras de fotografia, lambe-lambe, grafite e audiovisual. As inscrições estão abertas até o domingo (18/5) e o resultado será divulgado em junho e julho em uma série de ações espalhadas pelo Distrito Federal.

A busca é por mulheres de realidades, corpos e contextos sociais diversos que desejem dar voz às suas realidades, contribuindo, assim, para o debate sobre desigualdade de gênero e desconstrução de estereótipos. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Waleria Gregorio, uma das idealizadoras do projeto, afirma: “a ideia nasce de um incômodo diante daquilo que é ou não considerado feminino”. Para além disso, o projeto é também uma celebração da diversidade. Waleria vai trabalhar com a artista urbana Didi Colado e com a cineasta Thaís Holanda.

“Este trabalho me afirma o quanto tenho ao meu redor mulheres que me inspiram, diariamente. Principalmente a minha mãe, a qual me espelho e me vejo em sua força feminina e me projeto em sua imagem”, completa Didi.

Serviço

Uma Mulher é Uma Mulher

Inscrições gratuitas até o domingo (18/5). Gratuitas e idade classificativa de 18 anos pelo site do projeto.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel