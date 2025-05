Ancelotti na Seleção: veja os detalhes do contrato milionário

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta segunda-feira (12/5), Carlo Ancelotti como o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele vai comandar o Brasil até a Copa do Mundo de 2026 e já treinará o Brasil nos dois próximos jogos pelas Eliminatórias diante do Equador e Paraguai, no próximo mês.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o treinador receberá cerca de R$ 4 milhões por mês. Sendo assim, com salário anual de aproximadamente R$ 50 milhões, Ancelotti se tornará o técnico de seleção mais bem pago do mundo.



O contrato milionário também incui benefícios. Há a previsão de um bônus de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31,6 milhões na cotação atual) caso o Brasil vença a Copa de 2026.

Além disso, Ancelotti deixará Madri e passará a viver no Rio de Janeiro. O aluguel da nova moradia do treinador será totalmente custeado pela CBF. Os deslocamentos para fora do país serão feitos por um jatinho fretado pela entidade esportiva.



“Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro,” destacou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Carlo Ancelotti é o maior vencedor da Champions League, com cinco títulos, e único treinador a conquistar as cinco principais ligas europeias. O italiano passou pelo Milan, Real Madrid, Chelsea, PSG e Bayern de Munique.

