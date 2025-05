'Aprendendo com Elas' promove rodas de conversa este sábado (17/5)

O projeto Aprendendo com Elas visa fortalecer o protagonismo feminino na música brasiliense. Idealizado pelo músico Daniel Pitanga, promove rodas de conversa que incentivam o diálogo, a troca de experiências e a valorização das mulheres no mercado musical do Distrito Federal. A primeira roda, marcada para o dia 17 de maio às 10h, no Espaço Jovem de Expressão, será conduzida por Maísa Arantes e Thanise Silva, e abordará o tema A Mulher Criadora. Todas as atividades têm entrada gratuita e livre para todos os públicos.

As atividades ocorrem por meio de uma série de encontros criativos e de aprendizagem, que abordam diferentes aspectos do papel da mulher na cultura musical e destacam suas contribuições e desafios de atuação. O encontro discutirá as características de musicistas, compositoras, arranjadoras e produtoras musicais, a fim de ressaltar a criatividade e o protagonismo feminino na composição e produção musical.

O segundo encontro acontece dia 24 de maio, às 10h, na Casa Kaluanã. Paula Zimbres e Taís Vilar conduzirão o debate A Mulher Instrumentista, que explora espaços de formação, contextos históricos e perfis profissionais das mulheres instrumentistas no Distrito Federal. A rodas se encerram no dia 31 de maio, às 10h, no Espaço Candeeiro Musical. Lirys Catharina e Jéssica Carvalho falam sobre A Mulher Percussionista, abordando formação, desafios de mercado, equidade de gênero e os campos de atuação para percussionistas femininas.



Serviço

Aprendendo com Elas

Acontece neste sábado (17/5) às 10h no Espaço Jovem de Expressão. Com entrada livre e gratuita

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel