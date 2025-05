Filme de Divaldo Franco: a história e onde assistir

Médium, orador e fundador da Mansão do Caminho, Divaldo Pereira Franco “retornou à Pátria Espiritual” nesta terça (13/5), conforme anúncio de sua instituição. O líder espírita acolheu milhares de pessoas em ações sociais destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social, é autor de quase 300 obras e promovia palestras, atendimentos e psicografias baseadas nos ensinamentos de Jesus e Allan Kardec.

Em 2019, o “embaixador da paz no mundo” foi homenageado no filme Divaldo: O Mensageiro da Paz, cuja trama aborda a história do médium desde a infância, no interior da Bahia, até a consagração como filantropo da doutrina espírita no Brasil.

O filme mostra a rejeição que Divaldo sofreu de outras crianças por conviver com a mediunidade desde os 4 anos. O pai do filantropo, por sua vez, o reprimia. Ao completar 17 anos, o jovem decidiu usar o dom para ajudar as pessoas, quando decidiu se mudar para Salvador, com o apoio da mãe. Sob a orientação de sua guia espiritual, Joanna de Ângelis, ele se tornou uma das maiores referências do espiritismo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O longa está disponível nas plataformas Now, Sky, Vivo, iTunes, Google Play, YouTube Filmes e Telecine. A produção é estrelada por Bruno Suzano, Ghilherme Lobo e Bruno Garcia, que dão vida a Divaldo Franco em diferentes fases da vida. Nomes como Regiane Alves, Laila Garin, Caco Monteiro e Marcos Veras também compõem o elenco. Confira o trailer: