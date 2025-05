Grupo brasiliense de pife inicia oficinas de formação gratuitas

Junto ao Mestre Zé do Pife, que há 40 anos compartilha tradições da cultura pernambucana no DF, o coletivo Pitoco de Bambu promove encontros para formação em pife a partir deste domingo (1/6). O cronograma contempla oficinas de construção do instrumento, de primeiros toques e de práticas de conjunto. Todas as atividades são gratuitas, com inscrição feita por meio deste site.



O grupo brasiliense de pife que coordena a iniciativa, criado em 2019, surgiu do desejo de incluir pessoas novas nas dinâmicas. Apesar do interesse, muitos interessados “chegavam sem formação-base”, explica Caracol, uma das alunas de Zé do Pife, fundadora do coletivo Pitoco. “Por meio desse projeto nós queremos garantir a continuidade da missão de seu Zé e convencer pessoas a zelar por essa cultura de um Brasil profundo”, completa Caracol.

Para ela, o maior atrativo do pífano é a simplicidade. “É um pedaço de bambu com apenas sete furos, mas capaz de tocar qualquer coisa”. Leveza e sensação de paz foram fatores que aproximaram o instrutor Igu Malagueta da música que ouviu pela primeira vez na Universidade de Brasília (UnB), onde Zé do Pife se apresentava. “É um som que consegue ser sutil e profundo, que envolve cultura popular de diferentes lugares do Brasil: samba de côco, maracatu, mamulengo, reisado”, define Igu.

Outros elementos do pife, como dança e percussão, também serão ensinados e manifestações completas vão ser levadas a feiras populares do DF. As oficinas, ministradas por Zé do Pife, Carol e Igu Malagueta (que receberam esses apelidos do mestre) acontecem até setembro. “Por onde passamos, é visível que o pife e a música levam alegria ao público”, assegura Caracol. Confira a programação:

Serviço

Ciclo de Formação em Banda de Pife , de junho a setembro de 2025, todas com entrada franca.

Oficina de Construção de Pife: 1º de junho, domingo, às 14h, na Feira da Torre de TV;

Oficina de Primeiros Toques: segunda-feiras de junho, dias 2, 9, 16 e 23, às 19h, na Biblioteca Demonstrativa de Brasília;

Prática em Conjunto na Feira da Torre: dia 29 de junho, domingo, às 10h.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel