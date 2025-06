Espetáculo Bebegroove chega em Ceilândia com foco no público infantil

O projeto Bebegroove tem como principal objetivo a inclusão cultural na periferia. Os integrantes consideram que levar produções artísticas de qualidade é essencial para semear o interesse por expressões artísticas e validar a arte como direito fundamental da infância. Os espetáculos acontecerão em quatro creches de Ceilândia, e contarão com acesso gratuito para as crianças das creches beneficiadas.

A obra combina diversas formas de expressão artística: dança, teatro e projeções audiovisuais, a fim de criar um ambiente que desperte a curiosidade e criatividade das crianças. As projeções presentes no espetáculo permitem a interação das crianças com as animações projetadas, estimulando que elas explorem os cinco sentidos e soltem a criatividade. Esse estímulo favorece a ampliação do repertório cognitivo e emocional dos espectadores.

O espetáculo, dirigido por Clarice Cardell, foi proposto por Iara dos Anjos Santana e conta com projeções assinadas por Anibal Machado, coreografia de Márcia Duarte e atuação de Elisa Carneiro. Além do fomento do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF). Clarice Cardell relata que a peça de teatro é um convite para dançar e brincar.

A peça de teatro surgiu como uma adaptação e desdobramento da série para plataformas digitais produzida pela Bebe Lume. A produtora busca trazer uma alternativa lúdica e criativa de interação com a internet e com as telas, por meio de seus canais digitais.

Confira as datas e locais das apresentações:

Serviço

Bebegroove

Projeto Bebe Lume.

Programação: 4, 5 e 6 de junho, Centro Comunitário da Criança – Célula 2.

10 de junho, Centro Comunitário da Criança – Célula 1.

11 de junho, Centro Comunitário da Criança – Unidade Sol Nascente.

12 de junho, Centro Comunitário da Criança – Matriz.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel