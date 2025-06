Fotógrafo há dois anos, Eduardo Querido apresenta produção no Quanto Café

A exposição Sonhos, estreia de Eduardo Querido, leva ao Quanto Café, na Asa Norte, 14 fotografias que ficam em exposição até 7 de julho. O evento de abertura, nesta quarta-feira (11/6), às 18h, marca o início da trajetória do fotógrafo que “quebra barreiras” e “busca o inusitado no que há de pontual no dia a dia”, segundo ele próprio. Com curadoria de Patrick Grosner, as imagens são acompanhadas por poemas de Carla Rocha, que também exibe trabalho artístico pela primeira vez.

Aos 49 anos, Eduardo Querido “se reinventou como pessoa” por se descobrir fotógrafo. O interesse em capturar imagens, que surgiu na infância, encontrou, no ano passado, estímulo e técnica necessários para se concretizar. A partir do curso Crônicas de celular, realizado on-line, o olhar criativo se desenvolveu e deu início a experimentos. “Passei a buscar pequenas preciosidades no cotidiano”, explica Querido. Com o processo de edição, as fotos ganham outra forma. “O estilo dele é muito artístico, parecido com pinturas surrealistas”, avalia o fotógrafo Patrick Grosner.

Com mais de 30 anos de experiência na área, Grosner decidiu, em 2024, ensinar pela internet princípios de fotografia. Divididas em seis módulos, as 24 videoaulas, além de embasamento, refinaram a qualidade das produções de Eduardo. “O mundo da fotografia ganhou uma abrangência enorme como toda a técnica e conhecimento adquirido com Patrick”, aponta. Para o professor, fazer alguém se aplicar tanto ao curso a ponto tornar possível expor trabalhos é especial: “Não tem objetivo maior que esse”.

Poemas de Carla Rocha acompanham as 14 fotografias da exposição. Pela amizade com Eduardo Querido, ela concordou em tentar transmitir com palavras as sensações causadas pelas imagens. “É tudo muito intuitivo e sentimental”, comenta a poeta. “As artes se comunicam”, reforça Querido. A expectativa dos dois é que a parceria possa virar livro em breve. “Com a exposição, o sonho de publicar está mais palpável”, completa Carla Rocha.

Serviço

Sonhos

De Eduardo Querido. Abertura nesta quarta-feira (11/6), às 18h. Visitação até 17 de julho, no Quanto Café (Asa Norte).

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel