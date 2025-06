Festival Yabás Deusas Negras celebra a força das Orixás em Samambaia

O Festival Yabás Deusas Negras, que homenageia as Orixás femininas Oxum, Iemanjá, Iansã, Nanã, Obá e Ewá, será realizado a partir de segunda-feira (9/6) até 15 de junho, no Complexo Cultural de Samambaia. Rodas de conversa com Mães de Santo, oficinas culturais, apresentações musicais e lavagens ritualísticas são as atrações oferecidas.

Leia também: O posicionamento de Lizzo sobre grave acusação

Mãe Francys, idealizadora do evento, explica que este surgiu da vontade de “enobrecer” as mulheres, especialmente durante um período de alta de feminicídios em Samambaia, onde reside. “Nada mais justo que trazer a mulher desde a ancestralidade até hoje, como se fosse uma forma de combate ao feminicídio e misoginia”, diz.

Leia também: O triste passado de Benny Blanco

O Festival também é uma forma de combate ao racismo e à intolerância religiosa. Pensando nisso, foram incluídos o samba, a percussão, oficinas de tranças e turbantes e a culinária afro, uma vez que cada Orixá feminina é relacionada a um alimento provindo das matrizes africanas.

Leia também: O diagnóstico de Parkinson do vocalista do a-ha

Serviço

Festival Yabás Deusas Negras

De segunda-feira (9/6) a 15 de junho, no Complexo Cultural de Samambaia. Inscrições gratuitas pelo site Sympla.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel