Cia. Estupenda Trupe apresenta 1º Festival de Teatro LGBTQIAPN+ Em Cena

A Cia. Estupenda Trupe abre, nesta quarta-feira (11/6), o 1º Festival de Teatro LGBTQIAPN+ Em Cena, com espetáculos, performances e cenas de artistas locais no Complexo Cultural de Samambaia. O evento segue até sexta-feira (13/6). A entrada é gratuita.

Na quinta (12/6), a programação tem início com o Painel de Processos Criativos, mediado pelo crítico de arte, dramaturgo e jornalista Sérgio Maggio, às 17h30. Artistas da cidade irão compartilhar desafios sobre processos de criação, além de promover conversa sobre escolhas estéticas e o fazer artístico como gesto político. Tauã Franco, João Ricken, Gustavo Haeser, Pietra Sousa e Isabella Baroz participam do debate.

Maggio enfatiza a importância de Brasília ter um festival como este, para que reflexões sejam feitas por meio da arte. Para ele, o principal desafio é garantir a continuidade desses eventos. “Torcemos muito para que tenha uma política pública que permita que esses festivais não desapareçam na sua primeira edição. Hoje a gente enfrenta isso: não há uma segurança que os festivais que são modelos de projetos culturais, que precisam de uma continuidade, tenham um calendário assegurado de existência”, comenta.

Na quinta-feira (12/6), o Festival começa às 15h, com oficina de produção promovida pelo artista e produtor cultural Cris Cantarino. Às 17h30, o diretor Venusto, Pedro Pontual e Ruth Venceremos apresentam o Painel sobre Leis Públicas para pessoas LGBTQIAPN+. Por último, a partir de 19h30, tem início a apresentação de performances de artistas locais.

No último dia de festival, sexta (13/6), Jonathan Andrade apresenta a oficina O Corpo LGBTQIAPN+ em Cena, às 17h. O artista considera o Festival como uma maneira de dar visibilidade para aquilo que é diferente. “Quando estamos falando de ter mostras, oficinas, trocas de conhecimentos, de saber, estamos falando em materializar para a sociedade a produção dessa diferença, o quanto a vida é rica, o quanto corpos têm suas histórias”, afirma.

O encerramento, a partir de 19h30, tem apresentação da performance A Vida Não é um Conto de Fadas, mas Sim, um Conto de Fatos, a cena Quando o Amor Chega e espetáculo Todo Mundo Perde Alguma Coisa aos Oito Anos.

Serviço

1º Festival de Teatro LGBTQIAPN+ Em Cena

Da Cia. Estupenda Trupe. De quarta-feira (11/6) a sexta-feira (13/6), no Complexo Cultural de Samambaia. Entrada gratuita. Não recomendado para menores de 14 anos.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel