Banda brasiliense Dennehy lança novo single nesta quarta (11/6)

Na próxima quarta-feira (11/6), a banda brasiliense Dennehy lança o single Zer0. O lançamento da música marca uma nova fase da banda e traz referências ao nu metal dos anos 1990 e 2000, como Deftones e Linkin Park.

Com riffs pesados e densos, a música é conduzida por uma voz suave, porém irritada. A letra faz um deboche com as críticas que, em algum momento, colocaram a Dennehy como “zeros à esquerda”. A banda é formada atualmente por Luna (voz), Cookie (baixo), Gus (bateria) e Felipe (guitarra) e as letras abordam a forma como foram subestimados. São uma mensagem direcionada aos “haters”, mas também trazem nova proposta estética ao apresentar sonoridade que rompe o ciclo iniciado em 2019.

A banda tinha uma proposta alinhada ao indie rock. Agora, se aproxima do metalcore, do nu metal e do emo. “Queremos trazer esse som que viaja entre o nu metal e o shoegaze, mesclando as décadas de 1990 e 2000. Claro, sem perder nosso tempero eletrônico e emo,” compartilha Cookie.

A música conecta essa nova fase da banda com a nostalgia de suas origens. “Essa música nasceu dessa nossa vontade de voltar para as raízes. Foram bandas dos anos 1990 e 2000, como Deftones e Linkin Park, que nos influenciaram na adolescência e nos fizeram querer começar a tocar. Quando o Cookie trouxe a composição, parecia que todos nós fomos transportados para aquela época, quando não tínhamos nada além da vontade de fazer música,” relata o baterista Gus.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel