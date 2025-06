O homem que mudou o jogo

Foram tentativas frustradas, e, depois de 20 anos, na luta por emplacar um filme de corrida, fosse de moto ou carro, o astro Brad Pitt acertou o alvo. Com o respaldo de megaprodutores como Jerry Bruckheimer (Amageddon e Bad boys) e Lewis Hamilton, sete vezes campeão de F1, Pitt declarou sobre F1, a estreia de hoje: "Foi uma das experiências mais extraordinárias que já tive. Acho que transparece na tela". O diretor de fotografia chileno Claudio Miranda — lembrado por As aventuras de Pi, Top Gun: Maverick e O curioso caso de Benjamin Button — assumiu o enquadramento, em muito sob a perspectiva dos pilotos do filme chamados Sonny Hayes (Pitt) e Joshua Pearce (Damson Idris), e que, por vezes, dispunham (sem dublês) da habilidade dos astros, ao volante. Perseguindo realismo, a equipe de cinema fimou em circuitos reais de corridas, culminando com registros, em 2024, da etapa do Grand Prix de Abu Dhabi.

"Enferrujado", três décadas longe do curso da Fórmula 1, Sonny dá exemplo de reconfiguração de estratégias e de valores, nas pistas. Já, na vida real, na pré-estreia do filme em Londres, o filme do mesmo cineasta de Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski, propiciou o encontro das lendas Pitt e Tom Cruise (que encabeçaram Entrevista com o vampiro). O estimado orçamento de US$ 200 milhões para bancar F1 equivale ao resultado de bilheteria, no primeiro fim de semana, do novo filme de Cruise (o derradeiro Missão: Impossível). Do mesmo cineasta de F1 e Oblivion (2013), Maverick (que contou com Cruise) rendeu quase US$ 1,5 bilhão.

No cenário de vigor das gigantes MacLaren e Ferrari, a fictícia equipe APXGP (em que Sonny e JP se unem, e desunem) emplaca uma "lata velha" para o chamado "coroa" Sonny. Mas, ele não demora a vaticinar: "Com este carro, esqueçam". Impondo dedicação e trabalho duro para os colegas, o piloto, que rumina glórias do passado, concentrado tão somente no trabalho em campo, de disparada em velocidade, renega aquilo que, para JP (e sua contemporaneidade), faz todo o sentido granjear mídia, engajamento e seguidores nas redes sociais.

Se trata, brevemente, de personalidades como Ayrton Senna, Michael Schumacher, Nigel Mansell e Alain Prost, na tela, F1 deu chão para outra adimaração: aos 33 anos, Damson Idris chamou o colega, Pitt (61), de "monumento vivo do cinema", e à revista People, celebrou a equidade de papéis, fator assegurado por Pitt: "Ele fez questão de que os dois personagens fossem iguais — então estou extremamente em dívida com ele, e mal posso esperar que as pessoas assistam". A escalada da dupla parte de um momento crítico para Ruben (papel de Javier Bardem), magnata que, em dívida de US$ 350 milhões, reclama a experiência e o conhecimento de Hayes.

Nos bastidores do filme, o domínio de dados fluiu de Lewis Hamilton. "Ele nos manteve na linha, dizendo: 'Não, isso não funciona', até mesmo em relação ao som e das reverberações", pontuou, Pitt, à imprensa estrangeira. No roteiro do longa, o barulho vem da turbulência mantida entre os protagonistas, que, mesmo da mesma equipe, trocam farpas de "babaca" e "cara de idiota", enquanto Sonny detecta Pearce (o JP) como "convencido e arrogante". Num primeiro momento, em cenário de perdedores, falidos, os componentes da APXGP terão destino ainda mais posto à prova, dadas as penalidades e infrações — para além de graves acidentes.

Com expresso "grande respeito pelos pilotos de F1 e pelas velocidades alcançam", o ator Damson Idris não chegou à velocidade dos 320 km de campeões, mas correu muito em cenas que contemplaram o GP da Itália (Monza), o berço da F1 (em Silverstone) e o Grand Prix em Liège (Bélgica). No corre-corre do cotidiano, os pilotos terão nutridas as relações pessoais em torno de figuras como Bernardete (Sarah Niles), a mãe de JP; Kate (Kerry Condon), a diretora técnica da equipe de corridas e ainda Tobias Menzies, que interpreta o ambivalente papel de Banning.