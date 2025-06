Concerto no CTJ Hall

Orquestra Ars Hodierna faz apresentação hoje, às 20h, no CTJ Hall (706/906 Sul). A entrada é gratuita. O programa tem foco em dois compositores: o anglo-português Christopher Bochmann e o venezuelano Alfredo Rugeles.

O programa contempla obras recentes: Mutaciones, de Rugeles; Canzona 1, de Bochmann; Verbindung (Aus den sieben Tagen), do alemão Karlheinz Stockhausen; e Abertura da Ópera Marielle, do compositor brasileiro Jorge Antunes, pioneiro da música eletrônica no país e membro da Academia Brasileira de Música.

Criada em 2007 pelo maestro Jorge Lisbôa Antunes, a Orquestra Ars Hodierna é voltada para a difusão da música dos séculos 20 e 21. "A orquestra é voltada para a apresentação de obras contemporâneas, atuais, mas sempre que possível incluindo obras do repertório camerístico e sinfônico", explica Antunes. O grupo também realiza concertos didáticos em escolas públicas do Distrito Federal e promove estreias de obras contemporâneas na capital federal.

O CTJ Hall terá o lançamento do livro Um 'El Sistema' para o Brasil, escrito pelo maestro. A obra é derivada do mestrado de Antunes,na Universidade Simón Bolívar, em Caracas, sob orientação de Alfredo Rugeles. "Eu analisei o repertório que é mais tocado pelas orquestras infantis e o nível técnico que é exigido para os músicos tocarem esse repertório. Depois, busquei obras brasileiras que tecnicamente estariam no mesmo nível das músicas que são executadas nas orquestras infantis da Venezuela", comenta.

O livro propõe uma adaptação do programa venezuelano de orquestras juvenis e infantojuvenis para a realidade brasileira, com obras do país. Antunes é também professor de violino na Escola de Música de Brasília e regente da Orquestra Sinfônica da instituição. Em 2011, venceu o XVII Concurso OSPA para Jovens Regentes e Solistas e já regeu outras orquestras, como o Ensemble Latinoamericano de Música Contemporánea Simón Bolívar; Orchestre de Flûtes Français, em Paris; e a Ópera Maya, no México.

Orquestra Ars Hodierna

No CTJ Hall, hoje, às 20h.

Entrada gratuita.

Classificação indicativa livre.