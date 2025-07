Tati Bernardi lança novo livro nesta quinta-feira (10/7)

A escritora Tati Bernardi lança hoje, na Livraria Platô, o livro A boba da corte e participa de um bate papo com a psicanalista Luciana Salum. Publicado pela editora Fósforo, o livro chegou às livrarias em março e, desde então, movimenta o mercado de autobiografias.

Formada em publicidade, roteirista do filme Meu passado me condena e colaboradora de programas como Amor&Sexo e de novelas como Sangue bom e A vida da gente, Tati é conhecida pela voz crítica e afiada, a mesma que leva para o livro. Em entrevista ao Correio em março, a autora contou que tinha vontade de escrever essa biografia há muito tempo, mas tinha medo de parecer um tanto hipócrita. "Porque é um livro de uma mulher branca, que mora em Higienópolis, colore o cabelo de loiro… O maior medo era de parecer querer forçar uma barra para levantar alguma bandeira", contou.

Mesmo assim, ela foi adiante. A autobiografia mistura diversos personagens e episódios da vida da escritora e foi pensado, como ela diz, "para tirar sarro" dela mesma. Tati queria escrever sobre a menina da Zona Leste paulistana, bem-sucedida e aparentemente aceita pela elite intelectual de São Paulo, embora frequentemente não se sinta totalmente pertencente ou à vontade nesse meio.

Em A Boba da corte, Tati não poupa comentários sarcásticos sobre uma elite pela qual circula desde que se formou em publicidade e começou a trabalhar em agências importantes do mercado brasileiro. "A elite intelectual da Zona Oeste tem muitos personagens maravilhosos para tirar sarro também junto comigo. É um livro que tem um pouco a intenção de falar de comportamento, de classe social", revelou Tati, que também é conhecida pelos podcasts Desculpa alguma coisa e Meu inconsciente coletivo.

Com pouco menos de 100 páginas. A boba da corte é desses livros que se lê de uma sentada, tamanha a fluência da escrita de Tati, com tiradas direcionadas de sarcasmo e crítica para um meio que ela conhece muito bem. Vinda da periferia, embora tenha sido criada num meio relativamente bem-sucedido e tenha estudado em escolas privadas, inúmeras vezes a autora se sentiu deslocada nos ambientes habitados pela elite paulistana. Mas também sempre quis pertencer a eles. Por isso A boba da corte transita também em um campo minado no qual a autora fala de luta de classes, de discriminação e de ambição.

A boba da corte

De Tati Bernardi. Fósforo, 104 páginas. R$ 69,90. Lançamento hoje, às 19h, na Livraria Platô (SCLS 405, Bloco A, Loja 12)