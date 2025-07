Justin Bieber faz postagens enigmáticas e fãs especulam novo álbum: "Swag"

Outdoors com a capa do album apareceram em Los Angeles e na Islândia - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Após rumores do lançamento de um álbum, que foram publicados pela revista norte-americana The Hollywood Reporter, Justin Bieber fez diversas publicações enigmáticas no Instagram, nesta sexta-feira (11/7), o que aumentou os rumores de um novo projeto.

As publicações de Justin no Instagram dão indícios de que o novo álbum supostamente será intitulado Swag e conta com 20 faixas, entre elas Dadz love, Therapy session e Daisies, além de colaborações com Gunna, Sexy Redd e Cash Cobain, entre outros artistas. A possível capa do álbum conta com Justin no centro, e a esposa Hailey Bieber aparece ao fundo com Jack Blues, filho recém-nascido, no colo.

Além das publicações, outdoors com o nome Swag e uma foto do cantor canadense apareceram em Reykjavik, capital da Islândia, e em Los Angeles. Este será o primeiro projeto de Justin sem a participação do empresário Scooter Braun, com quem rompeu neste ano.

Segundo a revista, o cantor viajou para a Islândia no final de abril para finalizar o disco. “Sua viagem nórdica proporcionou 'jam sessions' e permitiu que o astro pop "curtisse" com vários colaboradores musicais”, revela uma fonte do THR.

Nas redes sociais os fãs ficam animados com o novo projeto do cantor. “Mal posso esperar pra clicar na primeira música do novo álbum do Justin e ouvir tudo”, comentou um fã. “Justin Bieber salvando o mundo da música de 2025 que estava precário lançando um álbum”, comentou outro.

