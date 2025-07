Alberto Salgado integra música japonesa a show na Infinu nesta terça (15/7)

Com ingressos gratuitos para 100 pessoas, Alberto Salgado reúne os artistas Keiko Yoshimura e Takaaki Ohnishi no palco da Infinu (506 Sul) nesta terça-feira (15/7), às 20h. O show, que inaugura a edição especial internacional do projeto Alberto Salgado Convida, mistura bossa nova e samba a canções japonesas e conta ainda com participação da cantora Nara Beú.

Nascidos no Japão, Keiko Yoshimura, cantora, e Takaaki Ohnishi, guitarrista e cantor, desenvolvem trabalhos artísticos com gêneros brasileiros e já realizaram turnê pelo Brasil com Alberto Salgado. Essa é a segunda vez que os dois músicos vêm ao Brasil. Os ingressos gratuitos serão distribuídos para os cem primeiros a chegar na Infinu.

O projeto Alberto Salgado convida tem o objetivo de valorizar produções autorais. Nesta terça-feira (15/7), Alberto Salgado abre o show com voz e violão com canções próprias e releituras.

Serviço:

Alberto Salgado Convida Keiko Yoshimura e Takaaki Ohnishi.

Nesta terça-feira (15/7), às 20h, na Infinu (506 Sul). Entrada gratuita, limitada a 100 pessoas.