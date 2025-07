Pianista Kateryna-Sofiia Shyk se apresentará neste sábado (2/8)

A turnê pelo Brasil da pianista ucraniana Kateryna-Sofiia Shyk chegará ao fim neste sábado (2/8), com uma apresentação às 19h, na Casa Thomas Jefferson. A apresentação é gratuita e livre para todos os públicos. O repertório apresentado conterá composições de Borys Lyatoshynsky.

Kateryna-Sofiia Shyk é pianista clássica e professora de piano. Sua carreira é marcada por apresentações, tanto solo quanto em grupo, em países como a Ucrânia e a Alemanha. Kateryna Utiliza sua arte como forma de resistência e contra o apagamento cultural decorrente da guerra.

A turnê de Kateryna já passou por São Paulo, Sorocaba, Campinas e pelo Encontro de Músicos de Mauá. Além disso, Shyk se apresentou em Campos do Jordão, com uma apresentação que fez parte da agenda internacional de celebração dos 130 anos de nascimento do compositor ucraniano Borys Lyatoshynsky.

Serviço

Apresentação da pianista Kateryna-Sofiia Shyk

Neste sábado (2/8), às 19h, na Casa Thomas Jefferson – Brasília. Entrada gratuita por ordem de chegada. Livre para todos os públicos.