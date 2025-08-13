Após 11 anos, dupla de Djs Deekapz lança primeiro álbum de estúdio - (crédito: Bruna Sussekind / Divulgação)

Após 11 anos de trajetória, a dupla de amigos DJs paulistas Deekapz, formada por Paulo Vitor e Matheus Henrique, apresenta ao público Deekapz FM, primeiro álbum de estúdio. O lançamento marca um momento decisivo na carreira dos DJs. Em entrevista exclusiva ao Correio, Paulo e Matheus falaram sobre a criação do álbum.

O disco levou três anos para ser finalizado. Nesse período, Paulo e Matheus mergulharam em sessões de estúdio, experimentaram diferentes formatos e gravaram as faixas. “Eram tantas músicas que várias que nós gostamos não foram para o disco”, diz Paulo. Para ele, esse foi o momento certo para finalizar a produção. “Finalizamos as produções, reunimos os artistas certos e dedicamos tempo integral ao estúdio. O resultado é o que sempre sonhamos entregar”, garante.

Inspirado na atmosfera das rádios noturnas do final dos anos 1990 e início dos anos 2000, Deekapz FM traz referências que marcaram o desenvolvimento musical dos dois produtores. A proposta foi recriar a sensação de ouvir programações que misturam estilos e técnicas distintas, em uma viagem que passa pelo rap, boombap, R&B, funk e eletrônica. “A rádio fez parte da nossa formação. Queríamos trazer essa lembrança afetiva e misturar estilos como sempre gostamos de fazer”, explica Matheus.

O processo criativo foi marcado pela liberdade entre as faixas que se transformaram ao longo do tempo. “Algumas músicas, por exemplo, nasceram como boombap e se tornaram drum and bass, enquanto outras seguiram caminhos completamente diferentes do planejado”, diz Matheus. Essa abertura ao inesperado é, segundo ele, um dos elementos que dão identidade ao disco.

O álbum conta com um elenco de peso, majoritariamente formado por artistas pretos, como Criolo, Fat Family, Tuyo, Luccas Carlos e Urias. “Queríamos que o elenco refletisse a música afro diaspórica em que acreditamos”, diz Paulo. As colaborações surgiram a partir de conexões criadas durante os 11 anos de carreira dos djs, como o entrosamento prévio com a Tuyo, fruto de trabalhos anteriores. “Cada parceria aconteceu de um jeito diferente. O Criolo, por exemplo, sugeriu a entrada do DJ Marky durante a própria sessão em estúdio”, completa Paulo.

Em termos de sonoridade, Deekapz FM equilibra faixas mais dançantes, como Dance (com o Fat Family), e outras mais introspectivas, como Repare (com a Tuyo). Para Matheus, esse equilíbrio reflete o método de trabalho da dupla: “É um portfólio do que somos capazes de fazer, música dançante, música calma, o que a gente estiver sentindo. Queríamos que o disco mostrasse todas essas facetas”.

Com o álbum lançado, a dupla já prepara um show dedicado ao universo do Deekapz FM. A ideia é criar apresentações que recriem a atmosfera do disco, tanto com convidados quanto no formato DJ set. Também estão nos planos levar o espetáculo para outros estados e retomar festas autorais, como a 0800, um dos projetos mais queridos da dupla.

Paulo Vitor carrega uma trajetória marcada pela habilidade de conectar artistas e criar produções que dialogam com diferentes vertentes da música negra. Nascido em Campinas, é conhecido pela atenção aos detalhes e pela busca por narrativas sonoras consistentes. Ele tem papel fundamental na direção artística e na curadoria de colaborações do Deekapz.

Matheus Henrique, também de Campinas, é reconhecido pela versatilidade técnica e pela capacidade de explorar novas sonoridades dentro do estúdio. Com um olhar voltado para a experimentação, ele contribui para que cada projeto do Deekapz tenha frescor e autenticidade, para manter a identidade do Deekapz mesmo em meio a estilos diversos.