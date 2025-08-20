5º Citronela Doc divulga lista de filmes com duas produções de Brasilia

O 5º Citronela Doc: Festival de Documentários de Ilhabela chega ao Esporte Clube Ilhabela entre os dias 27 e 31 de agosto de 2025. O Citronela Doc é um festival gratuito de cinema documental, realizado anualmente em Ilhabela (SP) e com exibição on-line para todo o Brasil pela plataforma Spcine Play. Com dois filmes brasilienses na lista, o evento apresenta uma seleção de documentários brasileiros de curta e longa-metragem, contemporâneos e premiados, sempre com foco na diversidade de perspectivas, temas e pontos de vista.

A programação inclui duas mostras principais, a nacional e a regional, com filmes do Litoral Norte e Vale do Paraíba, além de debates com realizadores e convidados e outras atividades artísticas, como música e teatro (veja a programação na grade abaixo). "Mais do que exibir documentários, queremos criar encontros entre realizadores, moradores e visitantes”, diz Lívia Razente, produtora executiva do festival, em entrevista divulgada.

Um dos filmes produzidos no Distrito Federal é a produção A Sua Imagem na Minha Caixa de Correio que explora a paixão pelo cinema por meio de cartas trocadas entre leitores de uma revista. O longa tem a direção de Silvino Mendonça e foca em como essas correspondências, com notícias sobre filmes, desabafos e confissões, revelam desejos despertados por imagens cinematográficas. Com elogiada montagem, o curta é vencedor da categoria na Mostra Brasília do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e no Fecico: Festival de Cinema de Colombo.

Já o curta Domingo no Golpe foi inteiramente produzido com imagens captadas nos ataques terroristas de 8 de janeiro de 2023 pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto, em Brasília. De proposta ensaística e sofisticada, a obra tem a direção de Lucas Bambozzi e da artista e professora Giselle Beiguelman e é conduzida por um narração criada a partir de trechos do relatório final da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do 8 de Janeiro, também conhecida como CPMI dos Atos Antidemocráticos e CPMI do Golpe. A produção recebeu menção honrosa na Mostra Ecofalante de Cinema.

Para a mostra nacional, os filmes foram selecionados pelos curadores Luciana Oliveira, Bethania Maria e Francisco César Filho, Matias Borgström, Débora Bergamini e Juliana Borges. Os documentários dessa mostra são filmes geralmente inéditos, que estão no circuito nacional e internacional de festivais, ou que entraram no circuito de cinema comercial, mas ainda não estão disponíveis para o público do litoral. É o caso de Ritas, que apresenta a cantora Rita Lee de maneiras que os espectadores ainda não viram.

