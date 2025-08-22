Exposição leva ao Museu dos Correios temas como memória e território

Exposição de fotografias "Desdobramentos" ocupa o Museu Correios até o final de setembro - (crédito: Divulgação)

A exposição Desdobramentos ocupará o Museu Correios, até o dia 30 de setembro, com fotografias de sete artistas brasileiros que realizaram, entre 2024 e 2025, mentoria fotográfica pelo Instituto Foto em Curso, sob a curadoria de Kat Chiluta. A mostra fica aberta para visitação de terça a sexta, das 10h às 18h, e sábados, domingos e feriados, das 13h às 17h. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos.

As obras de Adriana Kukla, Ana Paula de C. Salles, Cláudia Fernandes Moraes, Kedson Kede, Lincoln Watanabe, Míriam Rezende e Teruo transitam entre temas como o tempo, o território e a memória. A mostra pretende provocar no espectador diversas formas de sentir e de observar o mundo, abrindo espaço para a contemplação e a reflexão.

O Instituto Foto em Curso foi fundado em 2016 pela polonesa Katarzyna Chiluta. O instituto promove encontros quinzenais para os alunos, proporcionando o desenvolvimento de projetos autorais. Durante os encontros, os alunos são encorajados a explorar diversos temas, como o etarismo, a migração, a natureza e a memória.

Serviço

Desdobramentos

De terça a sexta-feira, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 13h às 17h, até o dia 30 de setembro, no Museu Correios (Terceiro Andar- Setor Comercial Sul Q. 4, Edifício Apollo SCS). Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.