Cia. Estupenda Trupe comemora 20 anos com evento neste sábado (23/8)

Cia. Estupenda Trupe comemora 20 anos de criação com evento neste sábado (23/8) - (crédito: Diego Bresani)

A Cia. Estupenda Trupe comemora 20 anos de criação com evento neste sábado (23/8), às 14h, no Teatro Sesc Estação 504 Sul. Bate-papo e palestra com os criadores da companhia Alana Ferrigno, Beta Rangel, Carlos Valença e Tiago Venusto, painéis, cartazes e exposição fazem parte da comemoração. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos.

Durante a tarde, será exibido o mini documentário Nascidos da rua, criados para o palco. Dirigido por Tiago Venusto, diretor da companhia, o projeto conta a história e legado da Estupenda Trupe. Os grupos Cia. Novos Candangos, Instrumento de Ver e Nutra Companhia de Teatro também fazem parte de uma roda de conversa.

Criada por quatro artistas e educadores, a Cia. Estupenda Trupe aborda, principalmente, temas que promovem reflexão em relação a preconceitos, diversidade e diferentes perspectivas sociais por meio de oficinas e projetos socioculturais. Neste ano, o grupo realizou o 1º Festival de Teatro LGBTQIAPN+ Em Cena.

Serviço

Cia. Estupenda Trupe celebra 20

Neste sábado (23/8), às 14h, no Teatro Sesc Estação 504 Sul. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.