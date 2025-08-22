Flipiri Itinerante leva histórias e livros a escolas de Pirenópolis

A escritora Iris Borges, presidente do Instituto Casa de Autores, em atividade na última edição da Flipiri. - (crédito: Instituto Casa de Autores/Divulgação)

A Flipiri Itinerante, versão educacional da Festa Literária de Pirenópolis, chega à cidade no dia 27 de agosto e segue até o dia 29. Durante esses dias, autores de livros vão às escolas da rede municipal e estadual da região para levar histórias, afeto e quase 2 mil livros para os estudantes. A iniciativa inclui atividades para todas as idades, com contação de histórias, encontros literários e doação de livros para estimular a leitura desde cedo.

Essa etapa do evento é um momento para incentivar a literatura e a leitura na infância por meio de oficinas promovidas pelos professores para aprofundar o entendimento das obras. Algumas atividades estão programadas, como interpretação de texto, escrita de redações e produções artísticas, para despertar nos estudantes o interesse pela leitura. Os professores e coordenadores podem participar de seminários e oficinas voltados para a formação desses profissionais.

Os autores e autoras dos livros estarão nas instituições de ensino para que os estudantes os conheçam. A escritora e idealizadora do evento, Iris Borges, ressalta a importância da iniciativa para as crianças adquirirem gosto pela leitura. “É um momento muito poderoso e inesquecível. Quando a criança pode brincar, conversar, rir e perguntar diretamente ao autor, algo se acende ali. Ela percebe que a leitura não é uma tarefa, mas uma travessia possível, e que escrever também pode ser”, diz.

Serviço

Flipiri Itinerante

Municipal, nos dias 27 e 28/8 e estadual nos dias 28 e 29/8, nas escolas municipais e estaduais de Pirenópolis e região.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel