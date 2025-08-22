Projeto Palco-céu para Duas Violas chega a escolas públicas do DF

Entre os dias 19 e 28 de agosto, o projeto Palco-céu para Duas Violas Orgânicas ganha nova edição e chega às escolas públicas do Paranoá, Gama, Ceilândia, Guará, Taguatinga, Asa Norte, São Sebastião. O projeto propõe uma imersão lúdica e sensorial no universo da música instrumental autoral. Com oito apresentações gratuitas nas escolas da rede pública de Brasília, a ação pretende alcançar até 4.800 crianças entre 6 e 14 anos, e reúne arte, educação e acessibilidade.

A dupla formada pelos músicos Thiago Ribeiro (viola da gamba) e R.C. Ballerini (viola caipira) interpreta um repertório original que funde a delicadeza barroca da viola da gamba com os timbres vivos e populares da viola caipira e cria uma textura sonora inédita no cenário instrumental brasileiro.

Ao lado dos músicos, a apresentação ganha corpo e alma com a participação de Jun Cascaes, arte-educadora, bailarina e contadora de histórias, que guia o público infantil por esse universo sonoro para explicar de forma lúdica as peculiaridades dos instrumentos e das composições. As paisagens sonoras criadas ao vivo por Débora Zimmer, produtora musical transgênero e PCD, inserem elementos como sons de pássaros, cachoeiras e ventos como se fossem mais um instrumento da apresentação.

Com 18 músicas autorais já consolidadas e outras quatro desenvolvidas especialmente para a nova edição, o Duo Palco-Céu reafirma o compromisso com a produção local e com a música instrumental independente. Cada arranjo é cuidadosamente pensado para valorizar os timbres orgânicos das violas e a interação com os sons da natureza. “Explorar os contrastes entre a sonoridade intensa da Viola Caipira e o timbre anasalado da viola da gamba nos permite criar arranjos ricos e envolventes”, explica R.C. Ballerini, em entrevista divulgada.

O projeto se apresenta como uma ação de formação de plateia para a música instrumental autoral do Distrito Federal. As apresentações são precedidas por ensaios abertos em cada escola, onde os estudantes podem acompanhar o processo criativo do grupo. A proposta é apresentar o espetáculo e mostrar que a arte nasce do ensaio, da tentativa e da escuta cuidadosa.

Além disso, cada escola participante recebe um guia pedagógico e vídeos didáticos produzidos na edição anterior do projeto, para ampliar o impacto da ação e permitir que professoras e professores trabalhem os conteúdos musicais em sala de aula.

Escolas que recebem o projeto

Escola Classe 06 do Paranoá

Data: Terça-feira, 19 de agosto

Horário: 15h

CEM 02 do Gama

Data: Quarta-feira, 20 de agosto

Horário da apresentação: 15h20

CED 06 de Ceilândia

Data: Quinta-feira, 21 de agosto

Horário: 15h

Escola Classe 05 do Guará

Data: Sexta-feira, 22 de agosto

Horário da apresentação: 8h30

Escola Bilíngue de Taguatinga (Libras e Português)

Data: Segunda-feira, 25 de agosto

Horário: 8h00

GISNO, Asa Norte

Data: Terça-feira, 26 de agosto –

Horário: 15h05

CEF 27 de Ceilândia

Data: Quarta-feira, 27 de agosto

Horário: 16h

CED São Francisco, São Sebastião

Data: Quinta-feira, 28 de agosto

Horário: 14h25

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel