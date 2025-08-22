Projeto Palco-céu para Duas Violas chega a escolas públicas do DF

Entre os dias 19 e 28 de agosto, o projeto Palco-céu para Duas Violas Orgânicas ganha nova edição e chega às escolas públicas do Paranoá, Gama, Ceilândia, Guará, Taguatinga, Asa Norte, São Sebastião. O projeto propõe uma imersão lúdica e sensorial no universo da música instrumental autoral. Com oito apresentações gratuitas nas escolas da rede pública de Brasília, a ação pretende alcançar até 4.800 crianças entre 6 e 14 anos, e reúne arte, educação e acessibilidade.
A dupla formada pelos músicos Thiago Ribeiro (viola da gamba) e R.C. Ballerini (viola caipira) interpreta um repertório original que funde a delicadeza barroca da viola da gamba com os timbres vivos e populares da viola caipira e cria uma textura sonora inédita no cenário instrumental brasileiro.
Ao lado dos músicos, a apresentação ganha corpo e alma com a participação de Jun Cascaes, arte-educadora, bailarina e contadora de histórias, que guia o público infantil por esse universo sonoro para explicar de forma lúdica as peculiaridades dos instrumentos e das composições. As paisagens sonoras criadas ao vivo por Débora Zimmer, produtora musical transgênero e PCD, inserem elementos como sons de pássaros, cachoeiras e ventos como se fossem mais um instrumento da apresentação.
Com 18 músicas autorais já consolidadas e outras quatro desenvolvidas especialmente para a nova edição, o Duo Palco-Céu reafirma o compromisso com a produção local e com a música instrumental independente. Cada arranjo é cuidadosamente pensado para valorizar os timbres orgânicos das violas e a interação com os sons da natureza. “Explorar os contrastes entre a sonoridade intensa da Viola Caipira e o timbre anasalado da viola da gamba nos permite criar arranjos ricos e envolventes”, explica R.C. Ballerini, em entrevista divulgada.
O projeto se apresenta como uma ação de formação de plateia para a música instrumental autoral do Distrito Federal. As apresentações são precedidas por ensaios abertos em cada escola, onde os estudantes podem acompanhar o processo criativo do grupo. A proposta é apresentar o espetáculo e mostrar que a arte nasce do ensaio, da tentativa e da escuta cuidadosa.
Além disso, cada escola participante recebe um guia pedagógico e vídeos didáticos produzidos na edição anterior do projeto, para ampliar o impacto da ação e permitir que professoras e professores trabalhem os conteúdos musicais em sala de aula.
Escolas que recebem o projeto
-
Escola Classe 06 do Paranoá
Data: Terça-feira, 19 de agosto
Horário: 15h
-
CEM 02 do Gama
Data: Quarta-feira, 20 de agosto
Horário da apresentação: 15h20
-
CED 06 de Ceilândia
Data: Quinta-feira, 21 de agosto
Horário: 15h
-
Escola Classe 05 do Guará
Data: Sexta-feira, 22 de agosto
Horário da apresentação: 8h30
-
Escola Bilíngue de Taguatinga (Libras e Português)
Data: Segunda-feira, 25 de agosto
Horário: 8h00
-
GISNO, Asa Norte
Data: Terça-feira, 26 de agosto –
Horário: 15h05
-
CEF 27 de Ceilândia
Data: Quarta-feira, 27 de agosto
Horário: 16h
-
CED São Francisco, São Sebastião
Data: Quinta-feira, 28 de agosto
Horário: 14h25
*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel
