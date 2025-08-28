Festival Francofonia traz duas bandas francesas para show na Infinu

O Festival Francofonia chega a Brasília no dia 6 de setembro, na Infinu, e traz grupos musicais franceses para celebrar a relação Brasil-França. As bandas de new wave e punk, Gwendoline, e de pós punk, Metro Verlaine, se apresentam a partir das 17h30. Os 100 primeiros a chegar têm entrada gratuita. Os demais contribuem com o valor desejado no sistema pague quanto puder.

Este ano completa 200 anos da relação entre os dois países. O evento surgiu da Temporada França-Brasil, criada em junho de 2023, em um encontro entre os presidentes Emmanuel Macron e Luiz Inácio Lula da Silva, na cidade de Paris. A iniciativa pretende contribuir para o fortalecimento dos laços entre os dois países e construção de respostas conjuntas aos desafios políticos, sociais e ecológicos atuais, além de apresentar a riqueza e diversidade das duas nações. O evento tem o apoio da Embaixada da França no Brasil, do Consulado Geral da França em São Paulo, do Instituto Francês e What The France.

Gwendoline, dupla da cidade de Brest, mistura cold-wave punk com letras molhadas de cerveja e ironia. O primeiro disco foi escrito em uma mesa de bar e agora chegam com o álbum C’est à moi, ça (2024). Banda da Normandia, a Metro Verlaine comemora 10 anos com um remix club de Manchester, em homenagem à era Haçienda. Depois do álbum Pop Sauvage, o dueto prepara um novo lançamento para 2026.

Serviço

Francofonia 2025 com as bandas Gwendoline e Metro Verlaine

No sábado (6/9), a partir das 17h30, na Infinu (SCRS 506, conjunto a loja 67/69, Brasília). Os 100 primeiros entram de graça e os demais, contribuem com o valor desejado no sistema pague quanto puder.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel