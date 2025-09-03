Continuação de 'Hollow Knight', 'Silksong' chega às lojas nesta quinta-feira (4/9)

A franquia de jogos Hollow knight, criado pela empresa Team cherry, terá continuação e deve chegar às lojas nesta quinta-feira (4/9) para PC, Playstation 4, Playstation 5, Nintendo switch, Nintendo switch 2, Xbox one e Xbox series. Trata-se game Hollow knight: Silksong. O jogo também estará disponível no lançamento via Xbox game pass e PC game pass.

No primeiro jogo — Hollow knight —, o personagem principal é um cavaleiro inseto, que tem como objetivo explorar o reino de Hallownest. Conforme a jornada avança, o cavaleiro encontra outros insetos e conhece mais a história daquele mundo, interagindo com cenário e com outros personagens.

Um dos destaques do jogo promete ser o visual, composto de cenários desenhados à mão, juntamente a um mapa enorme, uma trilha sonora marcante e batalhas contra os 47 chefes.

Histórico de expectativa

Em fevereiro de 2019 foi anunciado o segundo jogo da franquia — Hollow knight: Silksong. O trailer, que que lembrou os visuais do Hollow knight, mostrava a nova personagem, Hornet, a princesa de Hallownest, que explorará Pharloom um novo reino.

Silksong mostra uma Hornet com movimentação mais ágil, acrobática e veloz. Outra adição será o novo sistema de missões, que contará com um conjunto de tarefas secundárias.

A priori, o jogo deveria ter sido lançado em fevereiro de 2023. Porém, o jogo, que antes era apenas um Conteúdo Extra (DLC), ficou grande demais e o Team cherry decidiu que transformaria a expansão em um novo jogo.

Em agosto deste ano, durante a Gamescom, o Team cherry anunciou novamente o lançamento do jogo, mas dessa vez pra valer, e juntamente a nova data trouxeram um novo trailer, reforçando o que foi apresentado no primeiro, porém mostrando novos personagens, um pequeno trecho do mapa e uma pequena amostra de uma batalha.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes