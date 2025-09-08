InícioDiversão e Arte
Festival 'A Cena Cênica' toma conta dos finais de semana na Ceilândia

Projeto promove 72 apresentações gratuitas por regiões periféricas da cidade, com foco em artistas do DF

Trapamágicos faz parte do festival A Cena Cênica
Trapamágicos faz parte do festival A Cena Cênica - (crédito: Divulgação)

Nos finais de semana de setembro, o projeto A Cena Cênica exibirá, ao todo, 72 apresentações culturais na Ceilândia. O festival é uma iniciativa criada para promover a inclusão cultural e social em regiões periféricas do Distrito Federal. A ideia é promover e facilitar o acesso gratuito a atividades culturais para além dos grandes centros urbanos, para somar esforços junto a artistas e agentes culturais para levar arte para regiões administrativas do DF.  Santa Maria e Gama também contarão com programações em outubro e novembro.

Os espetáculos apresentados são gratuitos e com a maioria dos artistas de cidades periféricas, com classificação indicativa livre. A programação também contará com intérpretes de Libras para as apresentações. 

Programação de setembro: 


13/9 e 14/9 (Sáb) – CEU das Artes (QNR 2)

  • 16h | Trapamágicas – Um Ato Produções | Livre
  • 17h30 | Último Dia – Teatro Alado LTDA | Livre
  • 19h | Histórias em Eixo – Jéssica Brito | 14 anos

20/9 e 21/9 (Sáb) – CIO das Artes (Setor P QNP 10/14)

  • 16h | Trapamágicas – Um Ato Produções | Livre
  • 17h30 | Último Dia – Teatro Alado LTDA | Livre
  • 19h | Histórias em Eixo – Jéssica Brito | 14 anos

27/9 (Sáb)

CIO das Artes (Setor P QNP 10/14)

  • 17h | Último Dia – Teatro Alado LTDA | Livre
  • 18h30 | Histórias em Eixo – Jéssica Brito | 14 anos

CEU das Artes (QNR 2)

  • 17h | Trapamágicas – Um Ato Produções | Livre
  • 18h30 | O chamado do mar em nós – Thauanne Matos | Livre

28/9 (Dom)

CEU das Artes (QNR 2)

  • 17h | Trapamágicas – Um Ato Produções | Livre
  • 18h30 | O chamado do mar em nós – Thauanne Matos | Livre

CIO das Artes (Setor P QNP 10/14)

  • 17h | Último Dia – Teatro Alado LTDA | Livre
  • 18h30 | Histórias em Eixo – Jéssica Brito | 14 anos

Praça dos Direitos (QNN 13)

  • 17h | Varieté D’elas – Coletivo Mulher do Mundo | Livre
  • 18h30 | Volteios que o mundo dá – Trupe por um Fio | Livre

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel

postado em 08/09/2025 11:07
postado em 08/09/2025 11:07
