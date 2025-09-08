Festival 'A Cena Cênica' toma conta dos finais de semana na Ceilândia

Trapamágicos faz parte do festival A Cena Cênica - (crédito: Divulgação)

Nos finais de semana de setembro, o projeto A Cena Cênica exibirá, ao todo, 72 apresentações culturais na Ceilândia. O festival é uma iniciativa criada para promover a inclusão cultural e social em regiões periféricas do Distrito Federal. A ideia é promover e facilitar o acesso gratuito a atividades culturais para além dos grandes centros urbanos, para somar esforços junto a artistas e agentes culturais para levar arte para regiões administrativas do DF. Santa Maria e Gama também contarão com programações em outubro e novembro.

Os espetáculos apresentados são gratuitos e com a maioria dos artistas de cidades periféricas, com classificação indicativa livre. A programação também contará com intérpretes de Libras para as apresentações.

Programação de setembro:





13/9 e 14/9 (Sáb) – CEU das Artes (QNR 2)

16h | Trapamágicas – Um Ato Produções | Livre

17h30 | Último Dia – Teatro Alado LTDA | Livre

19h | Histórias em Eixo – Jéssica Brito | 14 anos

20/9 e 21/9 (Sáb) – CIO das Artes (Setor P QNP 10/14)

16h | Trapamágicas – Um Ato Produções | Livre

17h30 | Último Dia – Teatro Alado LTDA | Livre

19h | Histórias em Eixo – Jéssica Brito | 14 anos

27/9 (Sáb)

CIO das Artes (Setor P QNP 10/14)

17h | Último Dia – Teatro Alado LTDA | Livre

18h30 | Histórias em Eixo – Jéssica Brito | 14 anos

CEU das Artes (QNR 2)

17h | Trapamágicas – Um Ato Produções | Livre

18h30 | O chamado do mar em nós – Thauanne Matos | Livre

28/9 (Dom)

CEU das Artes (QNR 2)

17h | Trapamágicas – Um Ato Produções | Livre

18h30 | O chamado do mar em nós – Thauanne Matos | Livre

CIO das Artes (Setor P QNP 10/14)

17h | Último Dia – Teatro Alado LTDA | Livre

18h30 | Histórias em Eixo – Jéssica Brito | 14 anos

Praça dos Direitos (QNN 13)

17h | Varieté D’elas – Coletivo Mulher do Mundo | Livre

18h30 | Volteios que o mundo dá – Trupe por um Fio | Livre



