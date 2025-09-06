Os filmes mais picantes do streaming para curtir Dia do Sexo

Em 365 dias, um mafioso sequestra uma mulher e lhe dá 365 dias para se apaixonar por ele - (crédito: Reprodução )

Para entrar no clima do Dia do Sexo, comemorado nesta sexta-feira (6/9), ou mesmo para curtir a data sozinho — mas sem perder o espírito —, o Correio separou uma lista de filmes em plataformas de streaming que abordam o tema.

Confira a seleção picante:

Netflix

Direção: Barbara Biaows e Tomasz Mandes

Elenco: Anna-Maria Sieklucka, Michele Morrone

Sinopse: Laura Biel, diretora de vendas em Varsóvia, tem uma vida amorosa sem graça. Durante uma viagem à Sicília com o namorado, ela é sequestrada por Massimo Torricelli, membro de uma poderosa família mafiosa, que lhe dá 365 dias para se apaixonar por ele.

O amante de Lady Chatterley (2022)

Direção: Laure de Clermont-Tonnerre

Elenco: Emma Corrin, Jack O'Connell, Matthew Duckett

Sinopse: Constance Reid, uma mulher da alta sociedade inglesa, se apaixona por seu guarda-caça, Oliver Mellors, após um casamento sem paixão com Sir Clifford Chatterley. A relação desafia as normas sociais e revela as complexidades do desejo humano.

Direção: Isabel Coixet

Elenco: Natalia de Molina, Greta Fernández

Sinopse: Em 1901, Elisa Sánchez Loriga e Marcela Gracia Ibeas, duas mulheres na Galícia, forjam documentos para se casarem, tornando-se o primeiro casamento homossexual registrado na Espanha. A história destaca o amor e a luta contra as convenções sociais da época.

Dona Flor e seus dois maridos (1976)

Direção: Bruno Barreto

Elenco: Sônia Braga, José Wilker, Mauro Mendonça

Sinopse: Após a morte de Vadinho, um mulherengo, Dona Flor se casa com Teodoro, um farmacêutico estável. No entanto, o espírito de Vadinho retorna, criando um triângulo amoroso inusitado que desafia os limites do desejo e da moralidade.

Ninfomaníaca – volume 1 (2013)

Direção: Lars von Trier

Elenco: Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Stacy Martin

Sinopse: Joe, uma mulher autodiagnosticada como ninfomaníaca, é encontrada ferida e conta sua história erótica ao homem que a socorre. O filme explora sua jornada desde a infância até a vida adulta, abordando temas de desejo e identidade sexual.



Direção: Luca Guadagnino

Elenco: Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg

Sinopse: Durante o verão de 1983 na Itália, Elio Perlman, um adolescente de 17 anos, se apaixona por Oliver, um acadêmico americano que vem passar a temporada com sua família. A história aborda o despertar sexual e o amor proibido entre os dois homens.

Direção: Greg Berlanti

Elenco: Nick Robinson, Katherine Langford, Jennifer Garner

Sinopse: Simon Spier, um adolescente do ensino médio, guarda em segredo sua orientação sexual. Quando se apaixona por um colega anônimo, ele enfrenta os desafios de se assumir para sua família e amigos, enquanto lida com as complicações de um chantagista.

A criada (2017)

Direção: Park Chan-wook

Elenco: Kim Min-hee, Kim Tae-ri, Ha Jung-woo

Sinopse: Ambientado na Coreia dos anos 1930, durante a ocupação japonesa, a jovem Sookee é contratada como criada de uma herdeira japonesa, Hideko. Juntas, elas se envolvem em um plano para enganar o tio autoritário de Hideko, mas o relacionamento delas se complica à medida que sentimentos genuínos surgem.

Retrato de uma jovem em chamas (2020)

Direção: Céline Sciamma

Elenco: Noémie Merlant, Adèle Haenel

Sinopse: No século XVIII, Marianne, uma pintora, é contratada para retratar Héloïse, uma jovem mulher que se recusa a posar. À medida que passam mais tempo juntas, uma paixão proibida se desenvolve entre elas, desafiando as normas sociais da época.

Saltburn (2023)

Direção: Emerald Fennell

Elenco: Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike, Richard E. Grant

Sinopse: Oliver, estudante bolsista de Oxford, é convidado para passar o verão na mansão de Felix, um jovem aristocrata. O que parecia uma oportunidade se transforma em obsessão, excessos e segredos familiares.

Hulu

Direção: Abdellatif Kechiche

Elenco: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos

Sinopse: Adèle, uma adolescente, vive um intenso romance com Emma, uma jovem artista com cabelo azul. O filme explora o crescimento pessoal e os desafios emocionais enfrentados por Adèle enquanto ela descobre sua identidade sexual e amorosa.



Água profunda (2022)

Direção: Adrian Lyne

Elenco: Ben Affleck, Ana de Armas

Sinopse: Vic e Melinda Van Allen, um casal aparentemente perfeito, vivem um relacionamento aberto que permite a Melinda ter casos extraconjugais. Quando um dos amantes de Melinda desaparece misteriosamente, segredos obscuros do casal começam a emergir.

Santuário (2023)

Direção: Zachary Wigon

Elenco: Margaret Qualley, Christopher Abbott

Sinopse: Rebecca, uma jovem herdeira rica, contrata a acompanhante de luxo, Halley, para uma noite em um hotel de luxo. O que começa como um jogo de poder e sedução se transforma em uma batalha psicológica que desafia os limites do controle e do desejo.

O jogo do ódio (2021)

Direção: Michael Showalter

Elenco: Zoey Deutch, Glen Powell

Sinopse: Quando dois colegas de trabalho, que se detestam, são forçados a competir por uma promoção, eles começam a desenvolver uma atração mútua. O filme mistura comédia romântica com elementos de sátira corporativa.

Verão de 69 (2025)

Direção: Michael Engler

Elenco: Emma Mackey, Lucas Hedges

Sinopse: Durante o verão de 1969, um grupo de adolescentes explora sua sexualidade e identidade em uma pequena cidade costeira. O filme aborda temas de descoberta, amizade e os desafios de crescer em uma época de mudanças sociais.

HBO Max

Gia: Fama e Destruição (1998)

Direção: Michael Cristofer

Elenco: Angelina Jolie, Faye Dunaway

Sinopse: A ascensão e queda da supermodelo Gia Carangi, uma das primeiras a se tornar um ícone da moda. O filme explora sua luta com a identidade sexual, o vício em drogas e a pressão da indústria da moda.

Boogie Nights: prazer sem limites (1997)

Direção: Paul Thomas Anderson

Elenco: Mark Wahlberg, Julianne Moore

Sinopse: A história de Eddie Adams, um jovem que se torna uma estrela do cinema adulto nos anos 70 e 80. O filme aborda os altos e baixos da indústria pornográfica e as complexidades da fama e do desejo.

Direção: Jenny Gage

Elenco: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin

Sinopse: Tessa Young, uma estudante universitária, se apaixona por Hardin Scott, um bad boy com um passado misterioso.

