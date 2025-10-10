Paramount desligará seis canais da TV por assinatura e focará no streaming

Sucesso da Nickelodeon nos anos 2000, 'iCarly' marcou uma geração e simboliza o impacto dos canais infantis da Paramount na cultura pop - (crédito: Reprodução / Paramount )

A partir de 31 de dezembro, seis canais da Paramount deixarão de ser transmitidos na TV por assinatura brasileira, marcando o fim de uma era para parte do público que cresceu assistindo à Nickelodeon e à MTV. Segundo o portal Na Telinha, além dessas duas marcas, também sairão do ar os canais Nick Jr., Paramount Channel, MTV Live e Comedy Central.

A decisão foi motivada por queda na receita publicitária e redução no número de assinantes, o que levou os executivos da Paramount a redirecionar estratégias. A empresa pretende concentrar os investimentos exclusivamente no streaming, reforçando as operações do Paramount+ e mantendo a parceria com o serviço gratuito Pluto TV.

Leia também: O que precisamos saber sobre plataformas de streaming

Mesmo com as mudanças, a transmissão de competições esportivas, como a Copa Libertadores da América, seguirá sem alterações. O objetivo da companhia é fortalecer a presença digital, entregando conteúdo diretamente ao público, sem depender de operadoras de TV paga.

O encerramento desses canais representa uma transformação significativa no cenário televisivo brasileiro. Ícone entre o público infanto-juvenil, a Nickelodeon marcou gerações com séries como Drake & Josh e iCarly, chegando a figurar entre os dez canais mais assistidos da TV por assinatura na década de 2010.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Já a MTV vive sua segunda despedida do país. Após atuar sob licença do Grupo Abril entre 1990 e 2013, com programas como Acesso MTV, Hermes & Renato e Fudêncio e Seus Amigos, o canal encerra sob a gestão direta da Paramount.