Paramount desligará seis canais da TV por assinatura e focará no streaming

A partir de 31 de dezembro, seis canais da Paramount deixarão de ser transmitidos na TV por assinatura brasileira, marcando o fim de uma era para parte do público que cresceu assistindo à Nickelodeon e à MTV. Segundo o portal Na Telinha, além dessas duas marcas, também sairão do ar os canais Nick Jr., Paramount Channel, MTV Live e Comedy Central.
A decisão foi motivada por queda na receita publicitária e redução no número de assinantes, o que levou os executivos da Paramount a redirecionar estratégias. A empresa pretende concentrar os investimentos exclusivamente no streaming, reforçando as operações do Paramount+ e mantendo a parceria com o serviço gratuito Pluto TV.
Mesmo com as mudanças, a transmissão de competições esportivas, como a Copa Libertadores da América, seguirá sem alterações. O objetivo da companhia é fortalecer a presença digital, entregando conteúdo diretamente ao público, sem depender de operadoras de TV paga.
O encerramento desses canais representa uma transformação significativa no cenário televisivo brasileiro. Ícone entre o público infanto-juvenil, a Nickelodeon marcou gerações com séries como Drake & Josh e iCarly, chegando a figurar entre os dez canais mais assistidos da TV por assinatura na década de 2010.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Já a MTV vive sua segunda despedida do país. Após atuar sob licença do Grupo Abril entre 1990 e 2013, com programas como Acesso MTV, Hermes & Renato e Fudêncio e Seus Amigos, o canal encerra sob a gestão direta da Paramount.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Padre se recusa a rezar por alma de Odete Roitman: "Não atenderei"
- Diversão e Arte Nova faixa de Taylor Swift desperta teorias de briga com Charli XCX
- Diversão e Arte Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/10/2025
- Diversão e Arte Manu Gavassi fala sobre pós-parto: ‘Você se sente um ET. Tive baby blues muito forte’
- Diversão e Arte Bella Longuinho passa por cirurgia de redesignação sexual: "A mulher que sempre habitou em mim"
- Diversão e Arte Scarlett Johansson pode ser vilã em live-action de 'Enrolados'
- Diversão e Arte Guillermo del Toro elogia renascimento do cinema brasileiro: 'Protagonista'
- Diversão e Arte Quem é o novo affair de Louis Tomlinson? Cantor revela estar “profundamente apaixonado”
- Diversão e Arte Festival Maximus propõe encontro entre tradição e modernidade do circo