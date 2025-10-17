Sobradinho recebe quarta edição do Arte na Praça neste sábado (18/10)

Neste sábado (18/10), a Praça das Artes Teodoro Freire, em Sobradinho, recebe a quarta edição desta temporada do projeto Arte na Praça. A programação tem início às 19h, com show da banda KabrunKo Rock; às 20h, a dançarina Karol Thayná sobe ao palco; e, às 21h, Célia Rabelo faz a última apresentação da noite. A entrada é gratuita.
Além das apresentações musicais, o evento oferece brinquedos para o público infantil, feira de artesanato e praça de alimentação. No Arte na Praça, a KabrunKo Rock lançará o novo single da banda, Moda, composto pelo baterista e líder do grupo Dudu Carvalho.
Karol Thayná, segunda atração do evento, pratica a dança do ventre. Em 2018, foi vencedora do concurso Mercado Persa, festival de dança árabe, e também é diretora do centro de dança Espaço Cultural KT, em Sobradinho. A cantora brasiliense Célia Rabelo comemora, neste ano, 37 anos de carreira, com foco na MPB.
Serviço
Arte na Praça
Neste sábado (18/10), a partir de 19h, na Praça das Artes Teodoro Freire (Q 8 - Sobradinho). Entrada gratuita.
