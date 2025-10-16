Samyra Show grava novo álbum nesta quinta (16/10), em Campina Grande (PB)

A cantora Samyra Show, grande nome da música nordestina, grava, nesta quinta-feira (16/10), seu novo DVD, em Campina Grande (PB), no Parque Maria da Luz, com participações especiais. Esse novo disco chega após o sucesso de Só as melhores, projeto da artista que trouxe hits conhecidos na interpretação dela. O novo álbum promete muita emoção e energia, marca de Samyra em suas músicas.

Os principais sucessos dela são O mundo girou, música que foi regravada por Israel Novaes. Além do DVD Exclusive no paraíso (2017) e outros singles que estabeleceram seu estilo. Entre os participantes do novo lançamento estão Mano Walter, Priscila Senna, Iguinho & Lulinha e Léo Foguete. Esse novo projeto lembra a força da música nordestina no cenário nacional e reforça Samyra como um grande nome do forró.

Ela explica a importância do projeto. “Esse projeto tem um papel muito importante justamente por unir o passado e o presente do forró. A ideia é trazer músicas daquela geração que marcaram época, mas com uma nova roupagem — mais atual, com a sonoridade e a identidade que o público de hoje também se conecta. Ao mesmo tempo, tudo é feito com muito respeito à essência do forró, à história e aos artistas que construíram esse gênero. Eu acredito que quando a gente inova sem perder a raiz, a música nordestina se mantém viva, forte e cada vez mais presente no país inteiro”, diz.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel