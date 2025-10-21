Quem é mais famosa: Sabrina Carpenter ou Olivia Rodrigo? Cariocas respondem

Quem é mais famosa: Sabrina Carpenter ou Olivia Rodrigo? O influenciador Toca abordou pessoas na região do Saara, tradicional ponto popular de compras no Centro do Rio de Janeiro, em busca do veredito. Caminhando com fotos impressas das cantoras, ele perguntou se as pessoas saberiam responder os nomes das artistas, recebendo várias respostas cômicas, apesar de poucos reconhecerem as divas pop.

Alguns entrevistados até as confundiram com outras artistas. Sabrina foi chamada de Billie Eilish e Taylor Swift, enquanto Olivia acabou trocada por Dua Lipa. O vídeo viralizou na internet, com mais de 140 mil visualizações no perfil do influenciador. A rivalidade entre os fãs das cantoras e o drama amoroso envolvendo as duas instigou os espectadores a verem o resultado e a comentarem suas opiniões.

No fim, a contagem da enquete registrou Olivia como a mais famosa, mas ambas as artistas conquistaram sucesso. Apesar de o nome das cantoras não ser um tópico frequente de conversa entre os brasileiros, músicas de ambas artistas alcançaram o topo das paradas globais.

Em 2021, o álbum Sour, de Olivia Rodrigo, emplacou sucessos como good 4 u, driver's license e vampire entre os mais ouvidos no Spotify Brasil, tornando-a a única artista internacional na classificação. Em 2025, a cantora acumula 47 milhões de ouvintes mensais no Spotify e três prêmios Grammy, nas categorias de Artista Revelação, Melhor Performance Pop Solo e Melhor Álbum de Pop Vocal, na premiação de 2022.

Já Sabrina Carpenter também conquistou seu lugar entre as músicas mais ouvidas do país, estourando com Espresso, Taste, Manchild e Please, Please, Please, e dominando principalmente as paradas globais. Além disso, ela tem o recorde de maior estreia em streaming para uma mulher em 2025, conta com 76 milhões de ouvintes mensais no Spotify e acumula duas estatuetas Grammy, na categoria de Melhor Performance de Pop Solo por "Espresso" e Melhor Álbum de Pop Vocal por Short n' Sweet no Grammy de 2025.

Existe rivalidade entre as cantoras?

Para a comunidade apaixonada de fãs, a rivalidade entre Sabrina Carpenter e Olivia Rodrigo teve início em 2021 com a canção Driver's License, o primeiro lançamento do álbum Sour. No álbum, Olivia aborda o fim do namoro com o cantor Joshua Bassett e a insegurança que sentia por uma garota loira mais velha, com quem ele engatou um novo relacionamento duas semanas após o término.

As letras de Olivia despertaram a curiosidade dos fãs, que rapidamente descobriram imagens e vídeos do ator com Sabrina Carpenter, já conhecida por seu trabalho como atriz. Assim, a história desse triângulo amoroso repercutiu na mídia, e a internet não falava em outra coisa.

A resposta de Sabrina veio na música All Because I Liked a Boy e no álbum Emails I Can’t Send, em 2022. Na letra, ela alega que sofreu ataques de ódio na internet e recebeu ameaças de morte, apenas por namorar um garoto. A cantora ainda disse que não cometeu um erro em se relacionar com uma pessoa solteira e considerou a reação dos fãs injusta.

Apesar do triângulo amoroso envolvendo as duas, as artistas fazem questão de negar qualquer rivalidade entre elas. No Grammy de 2025, elas trocaram um abraço, gesto que foi visto pelos fãs como um “tratado de paz”.

Confira o vídeo gravado pelo influenciador Toca:

* Estagiária sob supervisão de Ana Raquel Lelles