Sabrina Carpenter rouba a cena no SNL e brinca com sua imagem

Sabrina Carpenter mostrou mais uma vez por que é uma das artistas mais comentadas do momento. A cantora e atriz, que vive um dos auges de sua carreira, foi a anfitriã do Saturday Night Live neste sábado (18) e deixou o público em êxtase com um monólogo ousado, cheio de ironia e autoconfiança.

Em meio a risadas, Sabrina abriu o programa fazendo piadas sobre a forma como o público enxerga sua persona artística, especialmente após o sucesso de faixas como Espresso e Please Please Please. “Todo mundo me vê como uma cachorra com tesão, mas tem muito mais em mim do que isso… Eu não só tenho tesão, eu também fico excitada, e sou sexualmente ativa. E amo ler. Meu livro favorito é a enciclopédia, é tão grande e duro”, disparou, arrancando aplausos da plateia.

A fala viralizou nas redes sociais, com fãs exaltando o senso de humor da cantora e sua habilidade de rir de si mesma algo que, segundo internautas, prova o quanto Sabrina está confortável com a própria imagem e com a fama.

Durante o episódio, a cantora também apresentou duas faixas do álbum Man’s Best Friend (2025), seu mais recente trabalho e um dos mais aguardados da nova geração pop. Sabrina entregou uma performance poderosa de Manchild e emocionou o público ao cantar pela primeira vez na TV a balada Nobody’s Son.

Além das apresentações musicais, a artista participou de esquetes cômicas e surpreendeu com uma paródia de The Fate of Ophelia, sucesso de Taylor Swift que atualmente ocupa o topo das paradas globais. A homenagem, segundo fãs, foi uma maneira divertida de unir o estilo teatral de Swift com o humor afiado de Sabrina — e reforçar a boa relação entre as duas cantoras.

Sabrina também fez questão de brincar com as polêmicas que envolvem a capa de Man’s Best Friend e com a fama de “prender” homens bonitos durante os shows. O público vibrou com a leveza e o carisma da artista, que dominou o palco e mostrou por que é considerada uma das entertainers mais completas da atualidade.

Sabrina Carpenter: A consagração de uma estrela pop

A participação no SNL marca um momento simbólico na trajetória de Sabrina Carpenter. Aos 25 anos, ela não apenas consolidou seu nome no pop global, mas também se firmou como um ícone de autenticidade. Desde os tempos em que estrelava séries da Disney, Sabrina vem evoluindo artisticamente e se tornando uma das vozes mais influentes de sua geração.

Nas redes sociais, os elogios foram unânimes. Fãs e críticos destacaram o equilíbrio entre humor e ousadia, apontando a performance como um dos episódios mais divertidos da atual temporada do Saturday Night Live.

Com um novo álbum prestes a dominar as plataformas e uma presença de palco cada vez mais confiante, Sabrina Carpenter mostra que sabe rir das críticas — e transformar qualquer comentário em combustível para brilhar ainda mais.