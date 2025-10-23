Coletivo Entrevazios lança plataforma digital Acervo Poético de Objetos

O coletivo Entrevazios lançou a plataforma digital Acervo Poético de Objetos, que apresenta os resultados de uma pesquisa dedicada a ouvir e registrar as memórias de mulheres que ajudaram na construção de Brasília. A página reúne o conteúdo da Barraca de Memórias, projeto itinerante que percorreu diversas regiões do DF, como Planaltina, Vila Planalto, Paranoá e Núcleo Bandeirante.

O acervo mistura memórias pessoais a objetos do cotidiano. As mulheres entrevistadas contam histórias de itens antigos que, de alguma forma, marcaram suas vidas. Os textos estão divididos por região administrativa, com texto introdutório e vídeo para cada um dos relatos.

O projeto está relacionado à exposição Memória Migrante – Mostra Acervo Poético, aberta à visitação até 1º de novembro no Museu Vivo da Memória Candanga, com entrada gratuita. A mostra oferece ainda a oficina Tricotando Histórias, às 15h do dia 1º de novembro; performance do espetáculo Primeiro Fio, Tricotando Memórias de um Tempo, nas próximas quinta (30/10), às 10h, e sexta-feira (31/10), às 15h; e exibição do documentário Barraca de Memórias, dia 1º de novembro, às 15h, seguida pela roda de conversa Os Rios da Memória Coletiva, com participação de Cosette Castro.

Serviço

Exposição Memória Migrante – Mostra Acervo Poético

Do coletivo Entrevazios. Em cartaz até 1º de novembro, no Museu Vivo da Memória Candanga. Entrada gratuita.