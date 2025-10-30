Sesi Lab recebe segunda edição do Festival de Invenção e Criatividade

Sesi Lab reúne representates de museus e empresas para debater financiamentos e patrocínios - (crédito: Arquivo)

O Festival de Invenção e Criatividade (FIC), parte da programação da 5ª Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa (CBAC), chega ao Sesi Lab nesta sexta-feira (31/10). Com oficinas a partir de 9h, a programação é composta também por roda de conversa, apresentações de trabalhos e mostra interativa. Para participar, é necessário fazer inscrição apenas para as oficinas e roda de conversa no local.

O tema central da conferência deste ano é Aprendizagem e Criatividade ao Alcance de Todos. Até às 17h30, serão ministradas 15 oficinas que abordam, entre outros temas, matemática, escape room, narrativas com bonecos e tecnologia. As inscrições podem ser feitas no Sesi Lab. De 9h às 12h30, acontece a mostra interativa, com apresentação simultânea de 17 trabalhos que tratam de ciência e tecnologia.

Às 17h, tem início a roda de conversa Inteligência Artificial e Educação, com Fabiana Lorenzi, José Scodiero, Mitchel Resnick e Natalie Lao. Para participar, é necessário fazer inscrição no Sesi Lab. O evento também celebra o lançamento do livro Mindstorms: Crianças, Computadores e Poderosas Ideias, de Seymour Papert.

Serviço

Festival de Invenção e Criatividade

Nesta sexta-feira (31/10), a partir de 9h, no Sesi Lab. Inscrições para a roda de conversa e oficinas no local. Entrada gratuita.