CINEMA

Wagner Moura critica pudor e defende cenas de sexo bem filmadas

Protagonista de "O Agente Secreto" afirmou que sente falta de representações mais humanas e vitais nas telas. Kleber Mendonça Filho concordou: "O cinema está muito careta"

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho defenderam a presença de cenas de sexo
Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho defenderam a presença de cenas de sexo "saudáveis e bonitas" nas produções cinematográficas - (crédito: AFP)

Protagonista do filme brasileiro cotado ao Oscar O Agente Secreto, Wagner Moura marcou presença na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo para comentar sobre a obra de Kleber Mendonça Filho. Na ocasião, o ator aproveitou para criticar como a indústria cinematográfica aborda cenas de sexo.   

"Sabe o que eu gosto? Eu gosto de ver gente querendo viver, querendo estar vivo. A gente tem vontade de viver. Adoro ver gente dançando. E gosto de ver gente transando também, quando a cena é bem filmada, bem bonita, porque é a pulsão de vida", comentou Moura ao portal Splash UOL

Mendonça Filho, por sua vez, concordou com a opinião do colega: “O cinema está muito pudico, está muito puritano… muito careta. E quando eu falo isso, não estou querendo 24 horas de sexo explícito não, só estou querendo que o cinema volte a mostrar pessoas tendo interações saudáveis, divertidas e consensuais.”

O público mais jovem, no entanto, não concorda com os artistas. A geração Z não demonstra interesse em cenas de sexo em filmes e séries, segundo o estudo Teens & Screens 2025. Diferentemente do que a indústria costuma presumir, esses temas não são a prioridade desse público: a maioria prefere ver histórias sobre amizade e conexões platônicas.

Quase metade dos entrevistados afirmou que o romance é usado em excesso na mídia (44,3%) e que o sexo é muitas vezes desnecessário nos enredos (47,5%). Mais da metade (51,5%) quer ver histórias que explorem laços de amizade, e 39% desejam personagens arromânticos ou assexuais (ace/aro) em papéis centrais.

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 30/10/2025 11:03
