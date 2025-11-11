ZAM revisita os anos 2000 e une luxo e quebrada no single 'Huracán'

Com uma estética que mistura nostalgia, velocidade e poder, o cantor ZAM lança o primeiro single solo, Huracán, disponível em todas as plataformas digitais. A faixa tem produção de Sartor, Ralph The Kid e C.Z, direção por Ryan Monotoshi e marca o início de um novo ciclo na carreira do artista.

Com sonoridade inspirada nos anos 2000, a música traduz o encontro entre o luxo e a favela, com referências à era dourada do R&B e do hip-hop com a pulsação da música urbana atual. ZAM explica que os anos 2000 foram a melhor era da música. “Eu quis trazer de volta essa sensação de pertencimento e personalidade, mas com a realidade e a verdade de 2025”.

ZAM materializa o nome do carro esportivo da Lamborghini no conceito da canção, que mistura velocidade, conquista e propósito. Com cenas que exploram estética refinada e elementos urbanos, o vídeo reforça a assinatura visual do rapper. “Huracam representa onde quero chegar. É sobre transformar corre em propósito e propósito em legado”, completa o artista.

Nova fase e nova estética

O lançamento marca a estreia oficial de ZAM sob o selo da Capital Entertainment, gravadora comandada por MC PH. A parceria simboliza um novo momento de profissionalização e expansão na carreira do cantor, que já havia se destacado com o single Madeira, ao lado de Don Juan, PH, Trap Laudo e Cebezinho.

A nova fase do cantor é guiada pela ideia de que a estética também é narrativa. Cada visual, capa e clipe de ZAM são pensados para refletir seus pilares criativos — vivência periférica, disciplina e identidade visual. Essa coerência se estende à sonoridade, que mescla o peso do rap com nuances melódicas e sofisticadas.

Aos 28 anos, ZAM consolida sua posição como uma das vozes mais promissoras da música urbana brasileira. Depois de atuar como produtor na 1Kilo e acompanhar MC Daniel como segunda voz em turnês pelo país, o artista segue firme na construção de uma carreira solo que une autenticidade, estética e propósito.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel