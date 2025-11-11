Benzadeus inicia nova fase com projeto audiovisual gravado em Salvador

O Grupo Benzadeus deu início a um novo capítulo com o lançamento de Modo Ioiô. A faixa é a primeira a ser divulgada do projeto Na Rota do Benza no Pelô e marca o encontro inédito entre o pagode do Benzadeus e a força histórica cultural do Olodum, representando a união de raízes e celebrações afro-brasileiras.

Gravado no Pelourinho, em Salvador, o projeto simboliza a estreia do grupo fora de Brasília e reflete a conexão do Benza com a Bahia, berço de algumas das maiores expressões da música popular brasileira. Com 10 mil pessoas na gravação, o registro marca não apenas a expansão do grupo, mas também um divisor de águas na carreira do Benzadeus, que amplia sua atuação artística a um patamar nacional, e histórico, para a música e cultura brasileira.

Modo Ioiô mescla a sonoridade do Benzadeus à percussão poderosa do Olodum em uma canção que fala sobre um amor que nasce nas ladeiras do Pelourinho, entre o encanto da cidade e o balanço da música. Formada por Magrão (vocal), Vini (reco e voz), Das Sortes (surdo e voz), Neném (pandeiro) e Pedigree (banjo e voz), a banda nasceu em Brasília e rapidamente conquistou o público com carisma, musicalidade e shows lotados. O novo trabalho evidencia a proposta do grupo de levar o pagode a novos espaços, aproximando culturas e ritmos sem perder a essência que o consagrou como uma das maiores revelações do gênero.