Abertura do Natal 2025 no Pontão recebe show do fundador da Família Lima

Fundador da banda Família Lima, Zéca Lima canta na abertura do Natal de 2025, no Pontão, nesta sexta-feira (14/11), a partir das 19h30. Ele traz um repertório diversificado e temático de |Natal, com músicas nacionais e internacionais que marcam a magia natalina. A entrada é gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia também: 'Insônia' marca estreia de Louise, filha de Chico Science, em carreira solo
Zéca Lima começou na música com apenas 3 anos, tournou-se profissional aos 22 e atuou 18 anos no naipe dos primeiros violinos. Ele fundou o grupo Família Lima, a Escola de Música Tio Zéquinha e foi precursor do Método Suzuki no país, com estudos internacionais no Japão, EUA, Canadá e Irlanda. Atualmente, segue carreira solo e utiliza o Zéca Lima Method, que une música, neurociência e educação.
Leia também: ‘Os Donos do Jogo’: Série sobre o jogo do bicho alcança o Top 4 global da Netflix
A decoração deste ano é chamada ‘Natal Imperial’ e se estende até o dia seis de janeiro de 2026.
Leia também: ‘Tremembé’: O que aconteceu com Andreas von Richthofen, irmão de Suzane
Serviço
Zéca Lima no show de Natal 2025
Nesta sexta (14/11), a partir das 19h30, no Anfiteatro do Pontão do Lago Sul (SHIS Ql 10, 1/30 Lago Sul). A entrada é gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Classificação indicativa livre para todos os públicos.
*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel
Saiba Mais
- Diversão e Arte Jonas Brothers firma parceria com marca de eletrônicos para show no Ano Novo
- Diversão e Arte Quando o TikTok vira rádio e podcast com o iHeartMedia
- Diversão e Arte Universal Music celebra a música negra no Reino Unido
- Diversão e Arte Hybe em alta: quando o K-pop vira investimento de peso
- Diversão e Arte Com Robert Plant, programação completa do C6 Fest 2026 é anunciada
- Diversão e Arte Michael Jackson faz história: “Thriller” volta ao Top 10 em 2025