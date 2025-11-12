InícioDiversão e Arte
Abertura do Natal 2025 no Pontão recebe show do fundador da Família Lima

Zéca Lima, fundador da Família Lima, canta na abertura do Natal 2025, no Pontão, nesta sexta (14/11)

Zéca Lima, fundador da Família Lima, canta na abertura do Natal 2025, no Pontão, nesta sexta (14/11). - (crédito: Divulgação.)
Zéca Lima, fundador da Família Lima, canta na abertura do Natal 2025, no Pontão, nesta sexta (14/11). - (crédito: Divulgação.)

Fundador da banda Família Lima, Zéca Lima canta na abertura do Natal de 2025, no Pontão, nesta sexta-feira (14/11), a partir das 19h30. Ele traz um repertório diversificado e temático de |Natal, com músicas nacionais e internacionais que marcam a magia natalina. A entrada é gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

Zéca Lima começou na música com apenas 3 anos, tournou-se profissional aos 22 e atuou 18 anos no naipe dos primeiros violinos. Ele fundou o grupo Família Lima, a Escola de Música Tio Zéquinha e foi precursor do Método Suzuki no país, com estudos internacionais no Japão, EUA, Canadá e Irlanda. Atualmente, segue carreira solo e utiliza o Zéca Lima Method, que une música, neurociência e educação.

A decoração deste ano é chamada ‘Natal Imperial’ e se estende até o dia seis de janeiro de 2026.

Serviço

Zéca Lima no show de Natal 2025

Nesta sexta (14/11),  a partir das 19h30, no Anfiteatro do Pontão do Lago Sul (SHIS Ql 10, 1/30 Lago Sul). A entrada é gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Classificação indicativa livre para todos os públicos. 

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel

