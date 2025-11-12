Abertura do Natal 2025 no Pontão recebe show do fundador da Família Lima

Zéca Lima, fundador da Família Lima, canta na abertura do Natal 2025, no Pontão, nesta sexta (14/11). - (crédito: Divulgação.)

Fundador da banda Família Lima, Zéca Lima canta na abertura do Natal de 2025, no Pontão, nesta sexta-feira (14/11), a partir das 19h30. Ele traz um repertório diversificado e temático de |Natal, com músicas nacionais e internacionais que marcam a magia natalina. A entrada é gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: 'Insônia' marca estreia de Louise, filha de Chico Science, em carreira solo

Zéca Lima começou na música com apenas 3 anos, tournou-se profissional aos 22 e atuou 18 anos no naipe dos primeiros violinos. Ele fundou o grupo Família Lima, a Escola de Música Tio Zéquinha e foi precursor do Método Suzuki no país, com estudos internacionais no Japão, EUA, Canadá e Irlanda. Atualmente, segue carreira solo e utiliza o Zéca Lima Method, que une música, neurociência e educação.

Leia também: ‘Os Donos do Jogo’: Série sobre o jogo do bicho alcança o Top 4 global da Netflix

A decoração deste ano é chamada ‘Natal Imperial’ e se estende até o dia seis de janeiro de 2026.

Leia também: ‘Tremembé’: O que aconteceu com Andreas von Richthofen, irmão de Suzane

Serviço

Zéca Lima no show de Natal 2025

Nesta sexta (14/11), a partir das 19h30, no Anfiteatro do Pontão do Lago Sul (SHIS Ql 10, 1/30 Lago Sul). A entrada é gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Classificação indicativa livre para todos os públicos.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel