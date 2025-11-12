Sarah Paulson revela a temporada menos favorita de ‘American Horror Story’

De volta à franquia, Sarah Paulson reacende debate entre os fãs de American Horror Story ao compartilhar uma opinião sincera sobre seu passado na série - (crédito: Reprodução / Disney +)

Sarah Paulson está oficialmente de volta à 13ª temporada de American Horror Story (AHS). A confirmação do retorno da atriz, um dos nomes mais marcantes da antologia criada por Ryan Murphy, foi recebida com entusiasmo pelos fãs — mas uma revelação recente da estrela reacendeu uma antiga polêmica entre os admiradores da série.

Durante uma participação no programa Watch What Happens Live, da emissora Bravo, Paulson foi desafiada a escolher sua temporada menos favorita da franquia. “Isso vai ser polêmico, porque muita gente adora. Mas eu vou votar em… Roanoke”, respondeu. Quando o apresentador Andy Cohen demonstrou surpresa, ela apenas completou: “Não era pra mim.”

A sexta temporada, intitulada de Roanoke, dividiu o público ao adotar uma estrutura narrativa experimental. Os primeiros episódios simulavam um documentário fictício, My Roanoke Nightmare, que relatava a história de uma família assombrada após se mudar para uma casa construída sobre a antiga colônia desaparecida de Roanoke. Lily Rabe interpretava Shelby Miller, protagonista dos eventos sobrenaturais, enquanto Sarah Paulson vivia Audrey Tindall, a atriz que encenava Shelby nas reconstituições.

A trama ainda trouxe um crossover: no episódio final, Paulson retomou o papel de Lana Winters, sua icônica personagem de Asylum, agora como jornalista entrevistando os sobreviventes do massacre. Mesmo com esses elementos, Roanoke continua sendo uma das temporadas mais controversas de AHS — amada por uns, rejeitada por outros.

A crítica recente do site TV Line posicionou Roanoke no meio da lista ao ranquear as doze temporadas da série, considerando-a uma experiência ousada, mas irregular. Ainda assim, o público segue dividido.

Enquanto isso, os preparativos para o novo capítulo da antologia seguem. Ryan Murphy confirmou que a 13ª temporada contará com um elenco de peso: além de Sarah Paulson, retornam Jessica Lange, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe e Leslie Grossman. Ariana Grande, estrela pop e fã declarada da franquia, também se junta ao time.

Rumores indicam que a nova história pode retomar os enredos de Coven e Apocalypse, duas das fases mais elogiadas de American Horror Story.