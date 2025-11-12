O drama de Joelma: 10 vezes covid e o medo de perder a voz

oelma abriu o coração sobre sua saúde, e como têm lidado com as idas e vindas do diagnóstico de Covid-19. Em meio a correria com o projeto Isso é Calypso Tour, que celebra seus mais de 30 anos de carreira, a cantora contraiu a doença pela décima vez recentemente.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
"Deus me deu mais uma chance"
Em entrevista ao portal Gshow, a artista assegurou estar recuperada. "Peguei dez [vezes] Covid. Mês passado, acabei de pegar outra, mas com Covid já sei lidar e estou bem. Voltei a treinar, estou com a energia no topo de novo, Deus me deu mais uma chance de vida. Só tenho a agradecer", disse.
Joelma relembrou, ainda, a luta contra as sequelas da Covid há dois anos, em que, na época, enfrentou problemas digestivo, respiratório, e neurológicos, além da perda de músculos, tendo ficado internada por três vezes.
"Quando veio o Covid, estava na minha melhor forma física. Pensei que ia ser de leve. De leve? Quase que eu vou! Foi sério, internei três vezes, foi bem difícil, pensei que não ia voltar a cantar, mas a chave virou", explicou ela.
O post Joelma fala sobre saúde após se recuperar da Covid pela 10ª vez: "Deus me deu mais uma chance" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Caso Eloá Pimentel resultou na prisão do pai da jovem em Alagoas
- Diversão e Arte Marcela Tomaszewski pede prisão de Dado: "A todo momento à disposição"
- Diversão e Arte Virginia Fonseca quebra o silêncio sobre crise com Vini Jr.
- Diversão e Arte Modelo "perfeita" faz greve de sexo por estética: "Não percebi"
- Diversão e Arte Globo define ator que viverá o mocinho de novela com Jade Picon
- Diversão e Arte Elymar Santos revela passado na Febem e sexo por dinheiro