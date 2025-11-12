O drama de Joelma: 10 vezes covid e o medo de perder a voz - (crédito: Observatorio dos Famosos)

oelma abriu o coração sobre sua saúde, e como têm lidado com as idas e vindas do diagnóstico de Covid-19. Em meio a correria com o projeto Isso é Calypso Tour, que celebra seus mais de 30 anos de carreira, a cantora contraiu a doença pela décima vez recentemente.

"Deus me deu mais uma chance"

Em entrevista ao portal Gshow, a artista assegurou estar recuperada. "Peguei dez [vezes] Covid. Mês passado, acabei de pegar outra, mas com Covid já sei lidar e estou bem. Voltei a treinar, estou com a energia no topo de novo, Deus me deu mais uma chance de vida. Só tenho a agradecer", disse.

Joelma relembrou, ainda, a luta contra as sequelas da Covid há dois anos, em que, na época, enfrentou problemas digestivo, respiratório, e neurológicos, além da perda de músculos, tendo ficado internada por três vezes.

"Quando veio o Covid, estava na minha melhor forma física. Pensei que ia ser de leve. De leve? Quase que eu vou! Foi sério, internei três vezes, foi bem difícil, pensei que não ia voltar a cantar, mas a chave virou", explicou ela.

