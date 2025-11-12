Grupo Tripé analisa cena teatral do DF em livro lançado nesta quinta (13/11)

O Grupo Tripé, em parceria com o Instituto de Artes da Universidade de Brasília (IdA/UnB), lançará, nesta quinta-feira (13/11), na Casa dos Quatro (707/708 Norte), o livro Mapa da Cena: Práticas e desafios do fazer teatral na capital do Brasil. O evento será realizado de 19h às 21h e tem entrada gratuita.
Escrito por Ana Quintas, Anna Uchôa, Ander Keller, Fabiana Marroni, Gustavo Haeser, Isadora Lima, Jebs Vicente e Likidah Ferreira, e coordenado pela professora Fabiana Marroni, o livro analisa a cena teatral do Distrito Federal entre 2022 e 2024. Com dados, análises e relatos, a publicação traça a cartografia dos palcos, ruas, escolas e espaços independentes de diferentes regiões administrativas.
A primeira tiragem terá distribuição gratuita, com sessão de autógrafos com os autores. Durante o lançamento, será promovida uma roda de conversa com os autores e a artista, professora e produtora Lenine Guevara. Em seguida, Madre Fera sobe ao palco com Mar Nóbrega e Victória Carballar, artistas trans de Brasília, para um pocket show.
Serviço
Lançamento de Mapa da Cena: Práticas e desafios do fazer teatral na capital do Brasil
Do Grupo Tripé, em parceria com o Instituto de Artes da Universidade de Brasília. Nesta quinta-feira (13/11), de 19h às 21h, na Casa dos Quatro (707/708 Norte). Entrada gratuita.