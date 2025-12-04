CineFest São Jorge destaca produções audiovisuais da Chapada dos Veadeiros

Neste sábado (6/12) e domingo (7/12), a Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, na região da Chapada dos Veadeiros, recebe a 6ª edição do CineFest São Jorge, festival de cinema dedicado à produções da região. A entrada é gratuita.

No sábado, a exibição dos projetos selecionados tem início às 20h. No domingo, às 16h, acontece a primeira etapa de exibição de filmes do dia; às 18h, o público poderá participar de um debate com os realizadores do evento; e, às 20h, a programação encerra com a última mostra de filmes.

Na edição deste ano, apenas obras produzidas na Chapada dos Veadeiros foram consideradas. No total, 12 filmes foram selecionados para a mostra principal, e dois para a sessão infantil. Outros três projetos integram a lista como convidados. Os principais critérios para a seleção foram criatividade, construção da narrativa, apuro técnico e o uso da linguagem cinematográfica. “A seleção final buscou mostrar facetas diferentes do lugar. Há vários retratos de personagens locais, manifestações culturais e muito da relação entre o ser humano e a natureza. São inúmeros os planos que incluem a vastidão do horizonte ou, de maneira ainda mais intensa, as cachoeiras da região”, explica Eduardo Ramos, curador do CineFest São Jorge.

Além da localidade, um dos pontos em comum entre as obras inscritas foi o uso da expressão corporal, principalmente a dança. “Em muitos desses filmes, não havia diálogos e os realizadores usaram do movimento, dos figurinos e da maquiagem para contar suas histórias”, afirma Ramos. O curador aponta também a quantidade de documentários produzidos, maioria entre os trabalhos analisados. “Talvez até pela urgência da crise climática e pelo processo acelerado de pasteurização cultural, as pessoas, os cineastas, querem retratar o mundo como ele está deixando de ser”, diz.

Participam da sessão infantil os filmes Thiago & Ísis e os biomas do Brasil — Cerrado, de João Amorim, e Encantos para Omo e Oyá, de Antonio Balbino. O principal ponto de atenção da equipe de curadoria foi o protagonismo da criança na narrativa. O primeiro mostra jovens conhecendo a fauna da Chapada dos Veadeiros, abordando os costumes e riscos que correm os animais da região. O segundo trata de temas universais a partir de um ambiente com forte espiritualidade, que, para Ramos, “também é uma característica da Chapada”. Apesar da sessão dedicada ao público infanto-juvenil, o curador ressalta que a presença do público jovem é característica marcante de todo o festival: “Elas estão em todos os espaços e não apenas na sessão dedicada a elas.”

Serviço

6ª edição do CineFest São Jorge

Sábado (6/12) e domingo (7/12), na Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge (Rua Bacupari, Lt 19, Qd 4, Vila de São Jorge, Alto Paraíso de Goiás). Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel